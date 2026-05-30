به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز جهانی ام اس و جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از این بیماری، نمادهای شهری در دنیا تغییر رنگ میدهند که پل طبیعت نیز در این مسئولیت اجتماعی همراه میشود.
ام اس یکی از بیماریهای خاص است که در سالهای اخیر با رشد بسیاری همراه بوده. بخش زیادی از جمعیت این بیماران را جوانان تشکیل میدهند.
در حال حاضر انجمن ام اس ایران بیش از ۱۲۰ هزار نفر عضو دارد.
همچنین انجمن ام اس ایران چهلویکمین عضو فدراسیون جهانی ام اس است. آخرین چهارشنبه ماه می میلادی توسط فدراسیون جهانی ام اس، به نام این بیماری (MS) نامگذاری شده است.
نظر شما