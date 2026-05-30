  1. جامعه
  2. شهری
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

پل طبیعت امشب نارنجی می‌شود

پل طبیعت امشب نارنجی می‌شود

پل طبیعت امشب به مناسبت روز جهانی ام‌اس به رنگ نارنجی در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با روز جهانی ام اس و جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از این بیماری، نمادهای شهری در دنیا تغییر رنگ می‌دهند که پل طبیعت نیز در این مسئولیت اجتماعی همراه می‌شود.

ام اس یکی از بیماری‌های خاص است که در سال‌های اخیر با رشد بسیاری همراه بوده. بخش زیادی از جمعیت این بیماران را جوانان تشکیل می‌دهند.

در حال حاضر انجمن ام اس ایران بیش از ۱۲۰ هزار نفر عضو دارد.

همچنین انجمن ام اس ایران چهل‌ویکمین عضو فدراسیون جهانی ام اس است. آخرین چهارشنبه ماه می میلادی توسط فدراسیون جهانی ام اس، به نام این بیماری (MS) نامگذاری شده است.

کد مطلب 6844616
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها