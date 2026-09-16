پیدا و پنهان اهدای محموله دارویی؛ واکنش سازمان غذا و دارو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمد هاشمی، با اشاره به عدد ۱۹۴ تن، گفت: این رقم مربوط به وزن کل محمولهای بوده که شامل دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام اهدایی است و نمیتوان آن را معادل ۱۹۴ تن دارو دانست. پیش از هر نتیجهگیری باید مشخص شود عدد مورد استناد دقیقاً به چه چیزی اشاره دارد و منبع آن چیست.
وی افزود: از منظر شناختی، باید میان وزن کل یک محموله و میزان داروی موجود در آن تفاوت قائل شد. تبدیل یک عدد مربوط به کل محموله به میزان دارو، بدون ارائه سند تفکیکی، میتواند مخاطب را به نتیجهای نادرست برساند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو با اشاره به بُعد احساسی سواد رسانهای گفت: عباراتی مانند پنهان کردن دارو، غیب شدن دارو، بازی با جان مردم و فساد، پیش از اثبات اصل ادعا، بار احساسی شدیدی ایجاد میکند و در حوزه سلامت میتواند موجب نگرانی بیماران و خانوادههای آنان شود. مطالبهگری با ایجاد اضطراب و نسبت دادن تخلف اثباتنشده متفاوت است.
وی درباره بُعد اخلاقی نیز گفت: پیش از نسبت دادن عباراتی مانند احتکار، فساد یا سوءاستفاده به افراد و دستگاهها باید مستندات کافی وجود داشته باشد. مطالبه شفافیت حق مردم است، اما اتهامزنی بدون سند با مسئولیت اخلاقی رسانهای سازگار نیست.
هاشمی درباره انتساب این ادعاها به افرادی با عناوین پر طمطراق، گفت: نسبت دادن مطالب غیرمستند به افرادی ناشناس با عناوینی مانند پرفسور، بدون آنکه هویت، تخصص، سابقه مرتبط و منبع اطلاعاتی آنان برای مخاطب روشن باشد، نمیتواند به یک ادعا اعتبار ببخشد. در اطلاعرسانی حرفهای، عنوان و نام بهتنهایی کافی نیست و باید مشخص باشد گوینده دقیقاً چه کسی است، در چه حوزهای تخصص دارد و ادعای خود را بر اساس چه اسناد و منابعی مطرح کرده است. مخاطب حق دارد بداند منبع یک ادعای حساس درباره سلامت مردم چیست و تا چه اندازه میتوان اطلاعات ارائهشده را راستیآزمایی کرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین با اشاره به بُعد زیباییشناختی سواد رسانهای اظهار کرد: انتخاب تیتر، واژهها، نحوه روایت و ترتیب ارائه اطلاعات میتواند بر برداشت مخاطب اثر بگذارد، اما اثرگذاری یک پیام به معنای صحت آن نیست. کنار هم قرار دادن یک عدد، ادعای کمبود و سپس استفاده از واژههایی مانند فساد و احتکار، میتواند روایتی اثرگذار ایجاد کند، اما هر گزاره باید جداگانه و بر اساس سند بررسی شود.
هاشمی درباره نقش هلالاحمر در کمکهای بشردوستانه گفت: اقلام اهدایی پس از ورود به کشور در اختیار جمعیت هلالاحمر قرار میگیرد و این جمعیت مسئولیت دریافت و توزیع کمکهای بشردوستانه را بر عهده دارد. در مورد محموله مورد اشاره نیز هلالاحمر فهرست داروهای اهدایی را به سازمان غذا و دارو اعلام کرده و داروهای قابل استفاده در حوزه دولتی و بیمارستانی، متناسب با نیاز، به بیمارستانهای دولتی تخصیص یافته است.
وی ادامه داد: بخشی از اقلامی که مورد مصرف حوزه دولتی و بیمارستانی نبوده نیز با مکاتبه در اختیار هلالاحمر قرار گرفته است. بنابراین برای بررسی دقیق محموله، باید میزان دارو، تجهیزات پزشکی و سایر اقلام به تفکیک مشخص شود و عدد ۱۹۴ تن بهتنهایی نمیتواند بهعنوان میزان داروی واردشده مورد استناد قرار گیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره ادعاهای کلی درباره نبود دارو در بیمارستانها نیز گفت: اگر گزارشی درباره نبود یک دارو وجود دارد، نام دارو، بیمارستان و زمان موردنظر باید اعلام شود تا امکان بررسی دقیق وجود داشته باشد. گزارشهای کلی و بدون مصداق، امکان پاسخگویی دقیق را محدود میکند.
هاشمی تأکید کرد: حجم داروهای اهدایی در مقایسه با مصرف کشور بسیار محدود است و کمکهای بشردوستانه، با وجود ارزشمندی، نمیتواند جایگزین نظام پایدار تأمین دارو و تولید داخلی شود.
وی در پایان گفت: مطالبه شفافیت و نقد عملکرد دستگاههای مسئول، حق رسانه و مردم است، اما در حوزه سلامت باید میان مطالبهگری مستند و انتشار ادعاهای غیرمستند تفاوت قائل شد؛ چرا که ادعاهای خلاف واقع میتواند به اعتماد عمومی و آرامش بیماران آسیب بزند.
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