خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چمنمشت در شهرستان درهشهر و در کنار رودخانه پرآب سیمره قرار دارد، اراضی حاصلخیز این روستا سالانه محصولات متنوعی همچون برنج، لوبیا، ماش و کنجد را تولید میکنند و با وجود جمعیت اندک ۳۰ خانواری، چمنمشت به یکی از کانونهای اصلی تولیدات کشاورزی و دامی در استان ایلام تبدیل شده است.
با این حال، زندگی روزمره ساکنان این روستا با چالشهای جدی زیرساختی گره خورده است؛ تخریب بخشی از کانال آبرسانی، حیات مزارع را تهدید میکند، مدرسه فرسوده روستا پاسخگوی نیازهای آموزشی کودکان نیست، اینترنت پرسرعت در این روستا وجود ندارد و ارتباط اهالی را با جهان بیرون دچار اختلال کرده است، آبهای سطحی در معابر جریان دارند و چشمانداز روستا را مخدوش کردهاند و کمبود اعتبارات عمرانی نیز مزید بر علت شده است.
باید گفت، مجموعه این موانع، توسعه روستا را با مشکل جدی مواجه کرده و اهالی را نگران آینده ساخته است؛ هماکنون مردم زحمت کش روستا چشم به راه اقدام مسئولان دارند تا با رفع این مشکلات، غبار محرومیت از چهره این بهشت سبز زدوده شود و این روستای کوچک بتواند به مسیر توسعه و شکوفایی خود ادامه دهد.
برای بررسی دقیقتر این مشکلات و پیگیری مطالبات مردم، پای صحبتهای اهالی و همچنین مسئولان دستگاههای اجرایی نشستهایم تا راهکارهای ارائهشده برای رفع این معضلات را از زبان آنان بشنویم؛ جزئیات بیشتری از ظرفیتها و کمبودهای این بهشت سبز را مرور خواهیم کرد.
مردم روستایی چم نمشت از مشکلات روستا میگوید
یکی از کشاورز روستا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تخریب کانال آبرسانی، بزرگترین مشکل کشاورزان است و اگر برای ترمیم آن اقدام نشود، زمینهای حاصلخیز از چرخه تولید خارج میشوند و ما هر روز نگران از دست رفتن محصولات خود هستیم.
رضا خانی افزود: بارها این مشکل را با مسئولان در میان گذاشتهایم، اما هنوز اقدامی انجام نشده است و این تأخیر، خسارتهای جبرانناپذیری به کشاورزی ما وارد خواهد کرد.
یکی دیگر از ساکنین روستا، به خبرنگار مهر گفت: آبهای سطحی در معابر جریان دارند و رفتوآمد اهالی را با مشکل مواجه کردهاند، به گونهای که در فصول بارندگی، معابر روستا عملاً غیرقابل تردد میشود.
غلامرضا عبداللهی افزود: ورودی روستا نیز وضعیت مناسبی ندارد و خودروها به سختی وارد روستا میشوند و ما سالهاست که با این مشکلات دستوپنجه نرم میکنیم.
وی افزود: بسیاری از کشاورزان به دلیل این مشکلات، انگیزه خود را برای ادامه کار از دست دادهاند و روستا با خطر خالی شدن از جمعیت فعال مواجه است.
عبداللهی ادامه داد: مدرسه روستا فرسوده و تعطیل شده است و کودکان ما مجبورند برای تحصیل به روستاهای دیگر بروند که این موضوع، هزینه و زمان زیادی از خانوادهها میگیرد.
وی افزود: نبود اینترنت پرسرعت نیز یکی دیگر از مشکلات جدی است و دانشآموزان و دانشجویان برای استفاده از امکانات آموزشی مجازی، با مشکل مواجه هستند.
مشکلات زیرساختی روستای چمنمشت؛ از آبهای سطحی تا مدرسه فرسوده
فرماندار دره شهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای بالای تولیدی این روستا، اظهار داشت: ساکنان با وجود تلاش در حوزه کشاورزی و دامداری، با مشکلات زیرساختی متعددی دستوپنجه نرم میکنند که مهمترین آنها آبهای سطحی است؛ این آبها در معابر روستا جریان دارند و رفتآمد اهالی را با مشکل مواجه کردهاند و نیاز به زهکشی و ساماندهی فوری دارند.
حسن میری با اشاره به وضعیت نامناسب ورودی روستا، تصریح کرد: این مسیر بهسازی نشده و تردد خودروها را با دشواری همراه کرده است؛ مدرسه روستا نیز به دلیل فرسودگی شدید تعطیل شده و کودکان برای تحصیل به روستاهای دیگر میروند که این موضوع، یکی از دغدغههای جدی خانوادهها محسوب میشود.
فرماندار دره شهر با بیان اینکه اعتبارات تخصیصیافته به روستا با توجه به جمعیت ۳۰۰ نفری آن کافی نیست، تأکید کرد: این کمبود اعتبار، مانع از اجرای بسیاری از طرحهای عمرانی شده؛ از سوی دیگر کانال آبرسانی روستا نیز از دیگر مشکلات اساسی است که برآورد هزینه آن انجام شده و در صورت تخصیص بودجه، وارد فاز اجرایی خواهد شد.
جمالی همچنین به پارک روستا اشاره کرد و گفت: این فضا نیاز به فنسکشی دارد و درخواست اعتبار برای آن به سازمانهای ذیربط ارسال شده است؛ مشکل اینترنت روستا نیز از دیگر مطالبات اهالی است و انتظار میرود ادارات فناوری اطلاعات برای توسعه و ارتقای سرویس اینترنتی این منطقه اقدام کنند تا ارتباط اهالی با جهان بیرون بهبود یابد.
برآورد هزینه ترمیم کانال آبرسانی چمنمشت انجام شده است
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درهشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل کانال آبرسانی روستای چمنمشت، اظهار داشت: تخریب بخشی از این کانال، تأمین آب مزارع را با اختلال جدی مواجه کرده و این موضوع به یکی از دغدغههای اصلی کشاورزان منطقه تبدیل شده است.
زاهد زینی وند با بیان اینکه برآورد هزینه لازم برای ترمیم و بازسازی کانال انجام شده، افزود: در راستای رفع این مشکل جلسات متعددی با مسئولان استانی برای تأمین اعتبار برگزار گردیده است و پس از تخصیص اعتبارات، این پروژه وارد فاز اجرایی خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این کانال نقش حیاتی در آبیاری اراضی حاصلخیز منطقه دارد و با اجرای این طرح، بخش قابلتوجهی از مشکلات کشاورزان برطرف خواهد شد و زمینه برای افزایش تولید و بهبود معیشت آنان فراهم میگردد.
فنسکشی روستای چمنمشت در انتظار تخصیص اعتبار
مدیر بنیاد مسکن شهرستان درهشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخواست ساکنان چمنمشت برای فنسکشی روستا، اظهار داشت: این موضوع نیازمند ارائه درخواست رسمی از سوی دهیار به بنیاد مسکن است و پس از بررسی کارشناسی، در صورت تأمین اعتبارات لازم، اجرایی خواهد شد.
محمد خدامرادی با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیتهای بالای تولید چمنمشت، این روستا شایسته توجه ویژه است، افزود: بنیاد مسکن علاوه بر اعتبارات دهیاری، از محل منابع خود نیز میتواند در اجرای این طرح مشارکت کند و بدون همکاری بین بنیاد مسکن و دهیاری میتواند به تسریع اجرای پروژه کمک کند.
خدامرادی در پایان خاطرنشان کرد: با پیگیری مستمر دهیار و تأمین اعتبار، این پروژه به مرحله اجرا خواهد رسید و فنسکشی روستا میتواند از ورود حیوانات به معابر جلوگیری کرده و زیبایی ظاهری روستا را افزایش دهد.
پیگیری برای ارتقای اینترنت چمنمشت در دستور کار است
مدیر اداره مخابرات شهرستان درهشهر، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکل اینترنت روستای چمنمشت، اظهار داشت: این روستا از نظر پوشش اینترنت با اختلال جدی مواجه است، بهگونهای که اهالی برای ارتباط با جهان بیرون و استفاده از خدمات مجازی با دشواری روبرو هستند.
محمد هاشمی افزود: نامهنگاریهای لازم با سازمانهای ذیربط و اداره کل فناوری اطلاعات استان انجام شده و جلساتی نیز برای بررسی راهکارهای توسعه زیرساختهای ارتباطی در این منطقه برگزار گردیده است، بنابراین تلاش میشود تا با همکاری دستگاههای مرتبط، پوشش اینترنت در چمنمشت بهبود یابد.
هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت اینترنت روستاها از برنامههای اصلی مخابرات است و با تخصیص اعتبارات و اجرای طرحهای توسعهای، مشکل ارتباطی این روستا برطرف خواهد شد و اهالی نیز میتوانند از خدمات ارتباطی مناسب بهرهمند شوند.
روستای چمنمشت با وجود همه زیباییها و ظرفیتهای تولیدی، همچنان در محاصره محرومیتهای زیرساختی مانده است و اهالی این روستا با وجود تلاش بیوقفه در عرصه کشاورزی و دامداری، چشم به راه نگاه ویژه مسئولان برای رفع مشکلاتی نظیر آبهای سطحی، مدرسه فرسوده، کانال آبرسانی، اینترنت و کمبود اعتبارات هستند؛ بدون شک تحقق این مطالبات، نه تنها به رونق اقتصادی منطقه کمک میکند، بلکه از مهاجرت روستاییان جلوگیری کرده و زمینه را برای توسعه پایدار این خطه فراهم میسازد.
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