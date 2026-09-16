پلمب ۱۱ واحد کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور در صحنه

رامین سمیعیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد با کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور بهعنوان یکی از اولویتهای مهم در صیانت از سلامت و امنیت غذایی مردم، با جدیت در سراسر استان دنبال میشود.
وی افزود: در ادامه اقدامات نظارتی و با همکاری دستگاههای قضایی، بهداشتی و انتظامی، ۱۱ واحد غیرمجاز شامل چهار واحد مرغ زندهفروشی و هفت واحد قصابی در بخش دینور شهرستان صحنه شناسایی و با دستور قضایی پلمب شدند.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت عرضه فرآوردههای خام دامی در مراکز مجاز گفت: عرضه گوشت و فرآوردههای خام دامی خارج از چرخه نظارت دامپزشکی میتواند سلامت مصرفکنندگان را تهدید کند و از این رو کشتار دام و طیور باید در مراکز مجاز و تحت نظارتهای بهداشتی انجام شود.
سمیعیان تصریح کرد: با واحدهایی که با فعالیت غیرمجاز سلامت مردم را به مخاطره میاندازند، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد شد و نظارت بر مراکز عرضه و مقابله با کشتار غیرمجاز دام و طیور بهصورت مستمر ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: برخورد با کشتار و عرضه غیرمجاز دام و طیور محدود به یک شهرستان نیست و بازرسیها و اقدامات قانونی در سراسر استان کرمانشاه با جدیت دنبال خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از شهروندان خواست برای حفظ سلامت خود و خانواده، گوشت و فرآوردههای خام دامی مورد نیاز خود را از مراکز مجاز و مورد تأیید دامپزشکی تهیه کنند.
سمیعیان همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و فعالیتهای غیرمجاز در حوزه عرضه فرآوردههای خام دامی، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی ادارهکل دامپزشکی استان کرمانشاه اطلاع دهند تا موضوع در اسرع وقت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.
نظر شما