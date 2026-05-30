سیگار الکترونیک هم سرطانزا است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا حیدری، با اشاره به مضرات و معایب مصرف سیگار الکترونیک، اظهار داشت: سیگارهای الکترونیکی با هدف کاهش مصرف سیگارهای سنتی وارد بازار شدند اما برخلاف تصور عموم این سیگارها به سلامت افراد آسیب می‌رساند.

به گفته وی، بر اساس هشدار سازمان جهانی بهداشت مواد معطر موجود در سیگارهای الکترونیکی برای سلامت افراد مضر است و به آنها آسیب می‌رساند.

رئیس مرکز تحقیقات پیشگیری و کنترل دخانیات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزود: سیگارهای الکترونیکی نه تنها باعث ترک دخانیات در مصرف کنندگان نمی‌شود، بلکه عاملی برای شروع مصرف سیگارهای سنتی و حتی قلیان در بین نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.

حیدری تاکید کرد: مواد معطر موجود در سیگارهای الکترونیکی و دود آنها، حاوی ترکیبات حلقوی است که باعث بروز سرطان در افراد مصرف کننده می‌شود.

وی به ورود نیکوتین موجود در سیگارهای الکترونیکی به دهان فرد به صورت اسپری اشاره کرد و وابستگی به مواد دخانی را از تبعات مصرف این محصولات برشمرد.

حیدری گفت: مصرف سیگارهای الکترونیک، کنجکاوی نوجوانان برای شروع استعمال قلیان و حتی سیگارهای سنتی را بیشتر می‌کند و متاسفانه در برخی از کشورها واردات و توزیع سیگارهای الکترونیکی آزاد است.

وی با اشاره به ابلاغ ممنوعیت واردات، تولید و توزیع این سیگارها به سازمان‌های مرتبط گفت: سیگار الکترونیکی به عنوان یک کالای آسیب‌رسان معرفی شده است و عرضه آن یک نوع قاچاق محسوب می‌شود و توزیع و فروش آن ممنوع است.

به گفته حیدری، اولین مرگ مرتبط با مصرف سیگار برقی در سال ۲۰۱۹ در ایالات متحده امریکا رخ داد . این فرد به دلیل کشیدن سیگار الکترونیکی دچار بیماری شدید تنفسی شده بود و جان خود را از دست داد.

وی با اشاره به عوارض ناشی از مصرف سیگار الکترونیک در مصرف کنندگان گفت: در این افراد علایمی نظیر سرفه، تنگی نفس، خستگی و برخی موارد استفراغ و اسهال مشاهده شده است درحالی که هیچ سند و مدرکی دال بر وجود یک بیماری عفونی ناشی از ویروس یا باکتری در بدنشان وجود نداشت.

حیدری خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه سیگار الکترونیک برای سلامت افراد مضر است و به ترویج مصرف دخانیات کمک می کند باید در برنامه‌های کنترل دخانیات به موضوع ممنوعیت مصرف، فروش و عرضه آن توجه شود.