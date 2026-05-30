۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۵

آغاز خرید تضمینی گندم در مازندران

ساری- مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از آغاز خرید تضمینی گندم در استان همزمان با شروع فصل برداشت در برخی مناطق خبر داد و گفت: تمهیدات لازم برای دریافت محصول کشاورزان اندیشیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جعفری پیش از ظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به بازگشایی اولین مراکز خرید در استان اظهار داشت: در مرحله نخست، سیلوی دولتی شهید میرزاپور در نکا و دو مرکز خرید در کارخانه آرد ساری و بهشهر فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و آماده دریافت گندم از کشاورزان هستند.

وی با تأکید بر لزوم توجه کشاورزان به میزان رطوبت گندم در زمان برداشت، افزود: با توجه به بارندگی‌های اخیر و افزایش رطوبت هوا در مازندران، کشاورزان ابتدا نسبت به هوادهی و خشک کردن محصول اقدام کنند و سپس گندم را به مراکز خرید تحویل دهند تا در فرآیند ارزیابی دچار مشکل نشوند.

جعفری بر همکاری با بدنه کارشناسی تأکید و تصریح کرد: کشاورزان حتماً توصیه‌های فنی کارشناسان جهاد کشاورزی را درباره زمان و نحوه برداشت رعایت کنند تا کیفیت گندم حفظ شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران درباره قیمت این محصول استراتژیک گفت: طبق مصوبات دولت، قیمت پایه خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است که با احتساب ۲۰ هزار تومان پاداش تحویل، در مجموع ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلو توسط دولت به کشاورزان پرداخت خواهد شد.

جعفری خاطرنشان کرد: قیمت نهایی گندم بر اساس شاخص‌هایی مانند افت مفید، افت غیرمفید و میزان رطوبت گندم تحویلی محاسبه می‌شود.

وی در پایان با اشاره به آمادگی این اداره کل برای گسترش شبکه خرید در سطح استان گفت: هیچ محدودیتی برای دایر کردن مراکز جدید وجود ندارد و در هر منطقه‌ای که جهاد کشاورزی شهرستان اعلام نیاز کند، مرکز خرید تضمینی ظرف مدت ۲۴ ساعت در آن منطقه فعال خواهد شد.

