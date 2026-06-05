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۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۴

خرید تضمینی گندم در کرمانشاه از ۲۷ هزار تن گذشت

خرید تضمینی گندم در کرمانشاه از ۲۷ هزار تن گذشت

کرمانشاه - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از عبور آمار خرید تضمینی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان از مرز ۲۷ هزار تن خبر داد.

علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند مطلوب و روان تحویل دسترنج کشاورزان اظهار کرد: با آغاز فصل برداشت در مناطق گرمسیری استان، به صورت میدانی از ۹ مرکز خرید فعال در این بخش‌ها بازدید به عمل آمده است.

وی افزود: از ابتدای فرآیند برداشت محصول استراتژیک گندم تاکنون، بیش از ۲۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از گندم‌کاران استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه به تفکیک نوع محموله‌های تحویلی پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: از این میزان خرید ثبت‌شده، ۱۷ هزار تن آن مربوط به گندم دوروم و ۱۰ هزار تن نیز گندم معمولی بوده است.

ملکشاهی در ادامه با تاکید بر صیانت از گندم‌های تحویلی تصریح کرد: به منظور پایداری عملیات خرید و پیشگیری از هرگونه وقفه ناشی از قطعی‌های احتمالی برق، تمامی مراکز خرید تضمینی به دیزل‌ژنراتور مجهز شده‌اند.

وی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: روند خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به کشاورزان زحمت‌کش با تمام ظرفیت‌های لجستیکی در مراکز خرید استمرار دارد تا فرآیند تحویل غلات در کمترین زمان ممکن انجام شود.

کد مطلب 6851093

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