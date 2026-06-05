خرید تضمینی گندم در کرمانشاه از ۲۷ هزار تن گذشت

علی ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به روند مطلوب و روان تحویل دسترنج کشاورزان اظهار کرد: با آغاز فصل برداشت در مناطق گرمسیری استان، به صورت میدانی از ۹ مرکز خرید فعال در این بخش‌ها بازدید به عمل آمده است.

وی افزود: از ابتدای فرآیند برداشت محصول استراتژیک گندم تاکنون، بیش از ۲۷ هزار تن گندم مازاد بر نیاز از گندم‌کاران استان به صورت تضمینی خریداری شده است.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه به تفکیک نوع محموله‌های تحویلی پرداخت و به خبرنگار مهر گفت: از این میزان خرید ثبت‌شده، ۱۷ هزار تن آن مربوط به گندم دوروم و ۱۰ هزار تن نیز گندم معمولی بوده است.

ملکشاهی در ادامه با تاکید بر صیانت از گندم‌های تحویلی تصریح کرد: به منظور پایداری عملیات خرید و پیشگیری از هرگونه وقفه ناشی از قطعی‌های احتمالی برق، تمامی مراکز خرید تضمینی به دیزل‌ژنراتور مجهز شده‌اند.

وی در پایان این گفتگو خاطرنشان کرد: روند خدمت‌رسانی شبانه‌روزی به کشاورزان زحمت‌کش با تمام ظرفیت‌های لجستیکی در مراکز خرید استمرار دارد تا فرآیند تحویل غلات در کمترین زمان ممکن انجام شود.