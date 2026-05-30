به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی خرید تضمینی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: روند تحویل محصول توسط کشاورزان، نحوه تخلیه گندم، فرآیند نمونهبرداری، سنجش رطوبت و میزان افت مفید و غیرمفید گندم در این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در جریان این بازدید، گفتوگوهای مستقیمی با کشاورزان، رانندگان و بهرهبرداران حاضر در مراکز خرید انجام شد تا مسائل و مشکلات احتمالی این بخش بهصورت میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند خرید تضمینی گندم گفت: تلاش دولت بر این است که عملیات خرید محصول با کمترین زمان انتظار و بیشترین دقت در ارزیابی کیفیت گندم انجام شود تا ضمن حفظ حقوق کشاورزان، فرآیند ذخیرهسازی و تأمین گندم کشور نیز با کیفیت مطلوب دنبال شود.
کیانمهر همچنین به موضوع پرداخت مطالبات گندمکاران اشاره کرد و افزود: دولت پیگیریهای لازم را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و تسریع در پرداخت وجوه گندم خریداریشده در دستور کار قرار داده و این موضوع بهصورت مستمر از سوی مسئولان ملی و استانی دنبال میشود.
وی با بیان اینکه گلستان از استانهای پیشرو در تولید گندم کشور به شمار میرود، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی مرتبط موظف هستند با هماهنگی و همکاری کامل، زمینه تسهیل خرید محصول و رفع مشکلات احتمالی کشاورزان و فعالان این حوزه را فراهم کنند.
در این بازدید، رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار گرگان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و جمعی از مدیران استانی نیز حضور داشتند.
