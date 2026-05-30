۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۴۳

کیان‌مهر: مطالبات گندم‌کاران گلستان با جدیت پیگیری می‌شود

گرگان-معاون اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر تسریع در خرید تضمینی گندم گفت: دولت تأمین منابع مالی و پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان را در اولویت قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی خرید تضمینی گندم در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: روند تحویل محصول توسط کشاورزان، نحوه تخلیه گندم، فرآیند نمونه‌برداری، سنجش رطوبت و میزان افت مفید و غیرمفید گندم در این مراکز مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در جریان این بازدید، گفت‌وگوهای مستقیمی با کشاورزان، رانندگان و بهره‌برداران حاضر در مراکز خرید انجام شد تا مسائل و مشکلات احتمالی این بخش به‌صورت میدانی مورد ارزیابی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیند خرید تضمینی گندم گفت: تلاش دولت بر این است که عملیات خرید محصول با کمترین زمان انتظار و بیشترین دقت در ارزیابی کیفیت گندم انجام شود تا ضمن حفظ حقوق کشاورزان، فرآیند ذخیره‌سازی و تأمین گندم کشور نیز با کیفیت مطلوب دنبال شود.

کیان‌مهر همچنین به موضوع پرداخت مطالبات گندم‌کاران اشاره کرد و افزود: دولت پیگیری‌های لازم را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز و تسریع در پرداخت وجوه گندم خریداری‌شده در دستور کار قرار داده و این موضوع به‌صورت مستمر از سوی مسئولان ملی و استانی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه گلستان از استان‌های پیشرو در تولید گندم کشور به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف هستند با هماهنگی و همکاری کامل، زمینه تسهیل خرید محصول و رفع مشکلات احتمالی کشاورزان و فعالان این حوزه را فراهم کنند.

در این بازدید، رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی، فرماندار گرگان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان و جمعی از مدیران استانی نیز حضور داشتند.

