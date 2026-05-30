به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریریمقدم در حاشیه مانور نظارتی مراکز خرید گندم و جو استان قزوین اظهار کرد: با استقرار ۲۲ مرکز خرید تضمینی گندم در نقاط مختلف استان و برنامهریزیهای انجام شده، پیشبینی میشود امسال حدود ۳۰۰ هزار تن گندم از مزارع استان برداشت شود.
وی افزود: از مجموع تولید پیشبینی شده، حدود ۲۵۰ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان توسط مراکز خرید تضمینی خریداری خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به آغاز فرآیند خرید تضمینی گندم از نیمه دوم خردادماه بیان کرد: عملیات خرید محصول کشاورزان تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت تا بهرهبرداران بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن محصول خود را به مراکز تعیینشده تحویل دهند.
وی شرایط مناسب اقلیمی سال زراعی جاری را یکی از عوامل مؤثر در افزایش تولید دانست و تصریح کرد: بارندگیهای مطلوب بهاره در کنار اجرای بهموقع برنامههای فنی و حمایتی، نقش مهمی در بهبود وضعیت مزارع گندم استان داشته است.
حریریمقدم تأمین و توزیع بهموقع کودهای شیمیایی و اجرای طرحهای مقابله با آفت سن گندم را از دیگر عوامل ارتقای عملکرد مزارع عنوان کرد و گفت: این اقدامات موجب افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت محصول تولیدی شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به وضعیت مطلوب مزارع نسبت به سالهای گذشته، انتظار میرود گندم تولیدی استان از کیفیت مناسبی برخوردار باشد و سهم قابل توجهی در تأمین نیاز بازار و تقویت ذخایر راهبردی کشور ایفا کند.
