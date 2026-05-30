فرماندار تنگستان: قلعه تاریخی زائرخضرخان نیازمند توجه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح شنبه در بازدید مسئولان از قلعه تاریخی زائرخضرخان اهرمی اظهار کرد: شهرستان در تأمین منابع لازم برای تکمیل و احیای این مجموعه تاریخی با محدودیت هایی روبرو است.

وی افزود: این پروژه زمانی می‌تواند به نتیجه مطلوب برسد که برای قلعه، ردیف قرارداد و اعتبار مشخص باز شود و در کنار آن مجوز لازم برای ورود بخش خصوصی صادر شود.

فرماندار تنگستان اضافه کرد: ما در سطح شهرستان قادر به انجام کامل این کار نیستیم و این، تمام ظرفیت موجود شهرستان است و برای پیشبرد واقعی این طرح، تنها راه مؤثر، ایجاد ردیف قرارداد و فراهم شدن امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

وی افزود: شهرستان تنگستان از نظر اعتبارات و امکانات اجرایی، محدودیت‌های جدی دارد و اگر قرار باشد این مجموعه تاریخی به شکل اصولی احیا شود، باید نگاه فرادستگاهی و ملی به آن وجود داشته باشد و بدون این دو مؤلفه، یعنی ردیف قرارداد و مجوز بخش خصوصی، امکان تحقق کامل اهداف این پروژه وجود نخواهد داشت.

سلیمانی بر اهمیت همکاری دستگاه‌های اجرایی، میراث فرهنگی و مجموعه مدیریت استان برای تبدیل این اثر تاریخی به یک ظرفیت فعال اقتصادی و فرهنگی تأکید کرد و گفت: ما همه توان خود را در شهرستان به‌کار گرفته‌ایم، اما ادامه مسیر نیازمند تصمیم‌گیری در سطح بالاتر و حمایت عملی از طرح است.

در بازدید میدانی رسول رستمی، معاون اقتصادی استاندار بوشهر، به همراه مسلم سلیمانی فرماندار تنگستان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی میراث فرهنگی از قلعه تاریخی زائرخضرخان اهرمی، آخرین وضعیت این بنای ارزشمند تاریخی و ظرفیت‌های آن برای توسعه گردشگری و سرمایه‌گذاری بررسی شد.