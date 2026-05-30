۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

توزیع‌کنندگان شیرخشک ساماندهی می شوند

مدیرکل امور فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و شیرخشک سازمان غذا و دارو، از اجرای برنامه جدید ساماندهی توزیع‌کنندگان انواع برندهای شیرخشک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به اقدامات جدید در حوزه نظارت بر توزیع شیرخشک، از الزام شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده برای معرفی توزیع‌کنندگان هر برند خبر داد و گفت: این اقدام با هدف شفاف‌سازی زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز اختلال در دسترسی مردم به این کالای اساسی انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس ابلاغ انجام‌شده، شرکت‌ها موظف شده‌اند فهرست توزیع‌ کنندگان محصولات خود را به سازمان غذا و دارو اعلام کنند و در صورت هرگونه تغییر، این اطلاعات را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی کنند.

شعیبی ادامه داد: سازمان غذا و دارو در گام بعدی، جدول نهایی توزیع‌کنندگان هر برند شیرخشک را به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال کرده و این اطلاعات در اختیار داروخانه‌ها نیز قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 6844641
حبیب احسنی پور

