به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، شهرام شعیبی، با اشاره به اقدامات جدید در حوزه نظارت بر توزیع شیرخشک، از الزام شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده برای معرفی توزیع‌کنندگان هر برند خبر داد و گفت: این اقدام با هدف شفاف‌سازی زنجیره تأمین و جلوگیری از بروز اختلال در دسترسی مردم به این کالای اساسی انجام می‌شود.

وی افزود: بر اساس ابلاغ انجام‌شده، شرکت‌ها موظف شده‌اند فهرست توزیع‌ کنندگان محصولات خود را به سازمان غذا و دارو اعلام کنند و در صورت هرگونه تغییر، این اطلاعات را به‌ صورت مستمر به‌روزرسانی کنند.

شعیبی ادامه داد: سازمان غذا و دارو در گام بعدی، جدول نهایی توزیع‌کنندگان هر برند شیرخشک را به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ارسال کرده و این اطلاعات در اختیار داروخانه‌ها نیز قرار خواهد گرفت.