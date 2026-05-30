مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: بازسازی واحدهای آسیب دیده از جنگ تسریع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، امیر برومند صبح شنبه در نشست با مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر اظهار کرد: بنیاد مسکن برای تسریع در ساخت مسکن خانواده‌های شاهد و ایثارگر تلاش جدی را داشته است.

وی اضافه کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای آن دسته از خانواده‌های شاهد و ایثارگری که دارای زمین برای ساخت هستند و فرم «ج» آنان سبز است، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت و ۱۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر بیان کرد: این حمایت‌ها با هدف تسریع در ساخت و تکمیل واحدهای مسکونی انجام می‌شود و تلاش می‌شود فرآیندها با طی مراحل قانونی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری و عملیاتی شود.

در این نشست برخی مسائل و مشکلات خانواده‌های شاهد و ایثارگر که با همراهی بنیاد مسکن قابل حل بود، بررسی شد و در نهایت تصمیمات و نتایج خوبی برای پیگیری و رفع مشکلات این عزیزان حاصل شد.