به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا اصغرزاده، مدیرکل بیمه سلامت استان البرز، امروز شنبه، از آغاز طرح بازدید اضطراری و سرزده از داروخانههای سراسر استان خبر داد و با اشاره به افزایش دستورالعملهای سازمانی اعلام کرد: این طرح با هدف نظارت دقیق بر نحوه ارائه خدمات دارویی به بیمهشدگان و جلوگیری از تضییع حقوق آنان به اجرا درآمده است.
وی با تشریح سه محور اصلی تخلفات تحت رصد، تصریح کرد: «عدم عرضه دارو به بیمهشدگان با وجود موجودی کافی در داروخانه»، «عرضه داروهای مشمول بیمه پایه، بدون پوشش بیمهای» و «فروش دارو تحت پوشش بیمه اما با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب»، مهمترین مواردی هستند که تیمهای نظارتی بهطور ویژه آنها را بررسی میکنند.
مدیرکل بیمه سلامت استان البرز در پایان با هشدار به داروخانههای متخلف خاطرنشان کرد: در صورت احراز هر یک از این تخلفات، پرونده واحد صنفی مربوطه بلافاصله به مراجع ذیصلاح قانونی ارجاع داده خواهد شد.
اصغرزاده همچنین از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد مشکوک را از طریق سامانه ارتباطی ۱۶۶۶ گزارش دهند.
نظر شما