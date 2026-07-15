به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، بهمن نوری در نشست مشترک بررسی راهکارهای فعال‌سازی معدن سرب و روی آلبلاغ اظهار کرد: تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر معدن آلبلاغ و آغاز عملیات استخراج و فرآوری آن از اولویت‌های استان است.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌برداری از این ظرفیت ارزشمند معدنی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی افزود: عملیات استخراج و فرآوری این معدن باید با شفافیت کامل و از طریق سازوکارهای قانونی و رقابتی انجام شود تا ضمن صیانت از حقوق عمومی، زمینه مشارکت شرکت‌های توانمند بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی واجد صلاحیت نیز فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به بررسی ابعاد مختلف مشارکت بخش خصوصی و تعاونی‌های مردمی در این نشست، تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و مردمی می‌تواند روند توسعه این معدن را تسریع کرده و زمینه ایجاد ارزش افزوده بیشتر را فراهم کند.

نوری معدن آلبلاغ را یکی از ظرفیت‌های راهبردی خراسان شمالی در حوزه معادن دانست و گفت: بهره‌برداری اصولی از این معدن نقش مهمی در توسعه اقتصادی استان، ایجاد اشتغال پایدار و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی خواهد داشت.

وی بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، ایمیدرو و سایر نهادهای مرتبط برای رفع موانع موجود و تسریع در آغاز عملیات اجرایی تأکید کرد.

در پایان این نشست مقرر شد دستگاه‌های ذی‌ربط برای فراهم شدن بسترهای قانونی و اجرایی آغاز عملیات استخراج و فرآوری معدن آلبلاغ در کوتاه‌ترین زمان ممکن ادامه یابد.