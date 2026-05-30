به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر شنبه در نشست کارگروه بهبود معیشت خراسان جنوبی با تبریک فرارسیدن دهه امامت و ولایت و عید قربان، از همراهی مردم و تلاش دستگاههای اجرایی و نظارتی در مدیریت بازار قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه دغدغه اصلی مدیریت استان، وضعیت بازار و معیشت مردم است، اظهار کرد: انتظار داریم تیمهای نظارتی با حضور میدانی و مستمر، مراقب باشند فضای نگرانکنندهای در بازار ایجاد نشود.
استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه عمده کسبه استان متدین و همراه مردم هستند، افزود: تعداد اندکی که بخواهند از شرایط سوءاستفاده کنند، با تذکر جدی و برخورد قانونی مواجه خواهند شد.
هاشمی، حمایت از حقوق مصرفکنندگان را از اولویتهای اصلی استان عنوان کرد و گفت: فرمانداران و مدیران دستگاههای مرتبط باید جلسات منظم تنظیم بازار را در شهرستانها برگزار کرده و حضور میدانی در بازار داشته باشند.
وی با اشاره به اجرای طرحهای نظارتی صنفی در بازار، ادامه داد: بازخورد این طرحها مثبت بوده و رضایت مردم را به دنبال داشته است.
استاندار خراسان جنوبی همچنین بر حمایت از کسبه خیابان معلم بیرجند تأکید کرد و گفت: موضوع اجاره مغازههای وابسته به آموزش و پرورش و اوقاف و همچنین حمایتهای تسهیلاتی از کسبه این محدوده در دستور کار قرار گیرد.
هاشمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مدیریت توزیع کالاهای اساسی اظهار کرد: توزیع کالا باید متناسب با نیاز بازار انجام شود تا از ایجاد التهاب جلوگیری شود.
وی همچنین بر تأمین اقلام مورد نیاز هیئتها و مساجد برای ماه محرم، به ویژه مرغ منجمد، تأکید کرد و گفت: از هماکنون باید برنامهریزی لازم برای تأمین نیاز مجالس عزاداری ماه محرم انجام شود.
