فخاری: دشمنان پس از شکست نظامی، به دنبال تفرقه در صفوف ملت هستند

حجتالاسلام علیرضا فخاری در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: ملت ایران نود شب است که با حضور گسترده خود در میادین پرچم نظام جمهوری اسلامی را برافراشته نگهداشتهاند و در هفته ولایت و امامت نیز قرار داریم که این حضور در خیابانها نیز خود به فرمان و امر ولایت و رهبری بوده است.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که گاهی در حوزه ولایتپذیری ایجاد میشود این است که برخی افراد سلیقههای شخصی خود را در این موضوع دخالت میدهند که نباید اینگونه باشد و باید طبق امر ولی عمل کرد همانگونه که در طول تاریخ نیز عدهای مقابل ائمه ایستادند.
کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: بهفرموده رهبر معظم انقلاب هنگامی که دشمنان در جنگ نظامی شکست خوردند، بهدنبال ایجاد تفرقه در صفوف ملت رفتند بنابراین باید مراقب بود و به انسجام ملی در تمام حوزهها توجه کنیم.
فخاری تصریح کرد: نباید خلاف منویات رهبری عمل کرد چراکه عدهای سلیقههای شخصی انتخاباتی را در حوزه انسجام ملی وارد میکنند که این طبق فرمایش رهبری در حقیقت همان لباس دشمن را پوشیدن، است.
وی بیان کرد: در وضعیت فعلی حضور در خیابانها همچنان تاثیرگذاری بسزایی دارد و باید در این شرایط حساس از تفرقه دوری کرد و این حضور مردم در این نود شب جز بهترین باقیات الصالحاتی است که برای افراد ثبت خواهد شد.
نظر شما