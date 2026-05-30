افزایش ۵ درصدی تردد خودرو در جاده های خراسان رضوی

یوسف بنی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس داده سامانه‌های پلاک خوان در اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، بیشترین میزان سهم رویت پلاک غیربومی در تاریخ ۸ اردیبهشت و برابر با ۲۹ درصد از کل پلاک‌های رویت شده در محورهای استان خراسان رضوی می‌باشد.

رئیس اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی میزان تردد ورودی و خروجی استان را در اردیبهشت ماه ۲ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۱۹۰ وسیله نقلیه عنوان کرد و گفت: این تعداد تردد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشته است و بیشترین مجموع ورود و خروج وسایل نقلیه در استان را در روز ۱۱ اردیبهشت ماه به میزان ۷۶ هزار و ۷۱۶ وسیله نقلیه بوده است.

وی افزود: بر اساس اطلاعات پلاک های رویت شده در دوربین های پلاک‌خوان، ۴۴ میلیون ۸۶۹ هزار و ۶۷۹ پلاک در خراسان رضوی رویت شده است که از این تعداد ۵۰۳ هزار ۷۳ پلاک متخلف بوده اند .همچنین براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه‌های توزین در حال حرکت در اردیبهشت ماه سال جاری، ۱ هزار و ۱۵۸ تخلف اضافه تناژ قطعی در استان مشاهده شده است.

بنی اسدی با بیان اینکه رانندگان عزیز می توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل کرده و همچنین با مراجعه به سایت و نصب نرم افزار ۱۴۱ از آخرین وضعیت محورهای کشور مطلع شوند افزود: تعدادکل تماس‌ها در اردیبهشت ماه با سامانه تلفنی ۱۴۱ را ۴۰ هزار و ۱۸۱ تماس بوده که از این تعداد ۴ هزار و ۲۴۹ تماس مربوط به بخش پاسخگویی بوده است.

رئیس اداره مدیریت راه های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی بیان کرد: کاربران می‌توانند در سایت و نرم‌افزار ۱۴۱ تصاویر دوربین‌های نظارتی جاده‌ای را به صورت برخط مشاهده نمایند.گفتنی است مرکز مدیریت راههای استان در تمامی ساعات شبانه روز، آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات هموطنان گرامی در حوزه راه و حمل و نقل جاده‌ای از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ است.