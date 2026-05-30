ارائه ۱۴۲ هزار خدمت درمانی به حجاج ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلال احمر، سیدعلی مرعشی اظهار کرد: تا صبح امروز، شنبه ۹ خردادماه، مجموع خدمات ارائهشده به حجاج ایرانی به ۱۴۲ هزار و ۳۷۱ مورد رسیده است.
وی افزود: از این تعداد ۵۳ هزار و ۳۹۱ مورد ویزیت عمومی، ۱۶ هزار و ۲۰۳ مورد ویزیت تخصصی به حجاج ارائه شده و در مجموع ۶۹ هزار و ۵۹۴ مورد ویزیت برای حجاج ارائه شده است. ۱۸ هزار و ۱۹۹ مورد خدمات پرستاری و ۵۴ هزار و ۵۳۱ مورد سایر خدمات درمانی و بهداشتی توسط کادر پزشکی و درمانی ارائه شده است.
مرعشی ادامه داد: تاکنون ۱۷۷ نفر از حجاج برای دریافت خدمات تخصصیتر به بیمارستانها اعزام شدهاند که از این تعداد، ۱۵۲ نفر پس از طی مراحل درمان ترخیص شدهاند.
رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر همچنین با اشاره به آخرین وضعیت بستریها گفت: در حال حاضر ۴ نفر از زائران در بیمارستان بستری هستند و متأسفانه تاکنون ۴ نفر از حجاج نیز جان خود را از دست داده اند.
همچنین سخنگوی سازمان جمعیت هلالاحمر نیز اعلام کرد که تاکنون توسط تیم درمانی هلالاحمر بیش از ۶۹ هزار زائر ویزیت شدهاند.
مجتبی خالدی با بیان اینکه جمعیت هلالاحمر مسئولیت سلامت حجاج را به عهده دارد، در خصوص خدمات ارائه شده به زائران در حج تمتع سال جاری گفت: سازمان جمعیت هلالاحمر مسئول سلامت حجاج و ارائه خدماتی مانند واکسیناسیون، راهاندازی درمانگاههای تخصصی، ویزیت زائران و پایش سلامت همه زائران است.
وی در ادامه بیان کرد: در حوزه درمان و بهداشت، علاوه بر خدمات درمانی، اقدامات مربوط به بهداشت محیط و همچنین تهیه و توزیع غذا برای زائران نیز انجام شد و نظارتهای خاص خودمان را در این بخشها داشتیم.
خالدی با بیان اینکه خدمات همچنان ادامه دارد، تأکید کرد: پایگاههای ما همچنان فعال هستند و تا این لحظه که با هم صحبت میکنیم، چهار نفر در بیمارستانهای ما بستری هستند.خالدی در پایان با اشاره به نوع مراجعات زائران گفت: بیشتر مراجعات مربوط به بخش اورژانس بوده و عمده خدمات هم ویزیتهای عمومی است.
نظر شما