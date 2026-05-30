۷۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره داستان رضوی در لرستان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، میثم محتشم در جلسه هماهنگی اختتامیه جشنواره داستان رضوی با تأکید بر ضرورت برگزاری باشکوه، مردمی و فراگیر آیین اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی داستان رضوی، اظهار داشت: همه ظرفیت‌های استان باید برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه پای‌کار بیایند.

وی گفت: باید از ظرفیت‌های عمومی و اجتماعی استان استفاده شود تا حال‌وهوای جشنواره در سراسر استان جریان پیدا کند و مردم به‌صورت ملموس برگزاری این رویداد در استان را احساس کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، گفت: باتوجه‌به ارادت مردم به ساحت مقدس امام رضا (ع)، تردیدی ندارم که این برنامه به بهترین شکل برگزار خواهد شد و هرجا نام و یاد آن امام همام مطرح باشد، خیروبرکت نیز همراه آن خواهد بود.

محتشم با اشاره به روند داوری جشنواره، گفت: حضور داستان‌نویسان مطرح کشور و ارزیابی آثار ارسالی، نشان‌دهنده سطح بالای این رویداد فرهنگی است.

وی با بیان اینکه در مجموع ۷۰۰ اثر از سوی داستان‌نویسان به دبیرخانه جشنواره رسید، افزود: این آثار پس از بررسی اولیه، برای داوری نهایی به مرحله بعد منتقل شد و در نهایت نیز داوران ملی برگزیدگان را معرفی کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ادامه درباره ضرورت مشارکت گسترده دستگاه‌های اجرایی استان در میزبانی این جشنواره در استان، اظهار کرد: باتوجه‌به جایگاه معنوی و اعتبار بالای جشنواره با موضوع آستان مقدس حضرت علی بن موسی‌الرضا (ع) و همچنین محبوبیتی که در میان مخاطبان دارد، انتظار می‌رود تمام استان پای‌کار باشند و نهادهای فرهنگی نیز در راستای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مشارکت مؤثر داشته باشند.

محتشم با اشاره به اینکه این جشنواره در قالب طرح‌های میزبانی در استان‌ها برگزار شده است، بیان کرد: در بسیاری از استان‌ها نیز برگزاری این رویداد باکیفیت مطلوب انجام شده و در همین راستا انتظار می‌رود استان لرستان نیز باتکیه‌بر عمق ریشه‌های فرهنگی، مذهبی و اعتقادات مردم، میزبان شایسته‌ای برای برگزاری آیین اختتامیه و ادامه روند جشنواره باشد.

وی افزود: این جشنواره باهدف پاسداشت ارزش‌های فرهنگی و معنوی و تقویت جریان امید و امیدآفرینی در عرصه هنر و ادبیات برگزار می‌شود و می‌تواند در معرفی ظرفیت‌های داستانی کشور نقش‌آفرین باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، همچنین ابراز امیدواری کرد: این آیین به‌گونه‌ای برگزار شود که در سطح کشور به‌عنوان یکی از بهترین برنامه‌ها شناخته شود و زمینه‌ای فراهم آید تا استان در سال‌های آینده نیز میزبان رویدادها و جشنواره‌های مشابه باشد.