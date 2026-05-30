به گزارش خبرگزاری مهر، آیین انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری ۷۵۰ هزار دلاری صندوق پژوهش و فناوری ماندگار برای بومی‌سازی و توسعه زیرساخت‌های تصویربرداری پیشرفته یک شرکت دانش بنیان با هدف خودکفایی ملی و صیانت از خروج ارز برگزار شد.

در این مراسم که با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مهدی خاموشی، ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه، برگزار شد، قرارداد سرمایه‌گذاری راهبردی میان صندوق پژوهش و فناوری ماندگار و شرکت دانش‌بنیان متین بهین نگاره به ارزش ۷۵۰ هزار دلار به امضا رسید. این قرارداد گامی بلند در راستای بومی‌سازی تجهیزات پزشکی High-Tech و تحقق شعار خودکفایی ملی محسوب می‌شود.

عبدالمجید کهریزی، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری ماندگار، با تأکید بر استمرار فعالیت‌های توسعه‌ای در شرایط دشوار اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از جنگ اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه است، سازمان اوقاف و امور خیریه خود را متعهد می‌داند که نه‌تنها از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری دست نکشد، بلکه دقیقاً در همین مقطع، پررنگ‌تر از گذشته در مسیر حمایت از طرح‌های نوآورانه و راهبردی گام بردارد.

کهریزی با اشاره به سرمایه گذاری این مجموعه بر روی دستگاه تصویر برداری پیشرفته به جزئیات فنی این پروژه ملی اشاره کرد و افزود: دستگاه "سی‌آرم دیجیتال" (C-Arm) دستگاهی کاملاً تخصصی و راهبردی در حوزه تجهیزات پزشکی که تا امروز هیچ تولیدکننده داخلی نداشته و عملاً نظام سلامت کشور را به واردات و تأمین‌کنندگان خارجی وابسته کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور با وابستگی شدید به مدل‌های قدیمی آنالوگ مواجه است که از نظر دقت، کیفیت تصویر و تابش اشعه، فاصله زیادی با استانداردهای روز دنیا دارند، ادامه داد: هدف ما در این طرح، جایگزینی کامل فناوری دیجیتال با نمونه‌های آنالوگ موجود است تا سطح خدمات درمانی کشور ارتقا یابد.

وی در ادامه به جایگاه حمایتی نهادهای حاکمیتی اشاره کرد و گفت: همین وابستگی و اهمیت بالای پروژه باعث شده است که این طرح به عنوان یک اولویت ملی مورد توجه قرار بگیرد و خوشبختانه معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری نیز با اعطای گرنت، از آن حمایت کرده است. امروز با افتخار اعلام می‌کنیم که طراحی و تولید این دستگاه توسط تیم توانمند شرکت دانش‌بنیان "متین بهین نگاره" انجام شده و سازمان اوقاف از طریق صندوق ماندگار، با ورود به این پروژه قصد دارد از این طرح پشتیبانی کند تا از مرحله نمونه‌سازی و تولید اولیه، به مرحله تولید انبوه برسد.

مدیرعامل صندوق ماندگار با تحلیل ابعاد ارزی این سرمایه‌گذاری تصریح کرد: بر اساس آمارها، سالانه حدود سه میلیون دلار صرف واردات این دستگاه می‌شود؛ در حالی که نیاز واقعی کشور بسیار فراتر از این ارقام است. مشارکت ما در این پروژه با هدف تأمین پایدار نیاز کشور، کاهش چشمگیر خروج ارز و مرتفع کردن کمبودهای زیرساختی نظام سلامت در حوزه تصویربرداری پزشکی صورت گرفته است.

کهریزی خاطرنشان کرد: برای ما در سازمان اوقاف، این نوع سرمایه‌گذاری صرفاً یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه یک اقدام مسئولانه، آینده‌نگرانه و در راستای امنیت سلامت کشور است که ضمن تقویت زیست‌بوم فناوری، موتور محرک پیشرفت ملی خواهد بود. پیام ما در این مراسم روشن است: سازمان اوقاف حتی در سخت‌ترین شرایط هم از حمایت از نوآوری، تولید ملی و شرکت‌های فناور دست برنمی‌دارد و معتقد است پیوند میان ظرفیت‌های وقف و توانمندیِ نخبگان، راهگشای خودکفایی کشور است.