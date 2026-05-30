به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، شرکت نوین پلیمر سبز نانو ارس در سال‌های اخیر به یکی از فعال‌ترین مجموعه‌های ایرانی در حوزه تولید محصولات پلیمری مبتنی بر فناوری نانو تبدیل شده است. این شرکت که از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرده، مسیر رشد را با سرعت بالایی طی کرده و اکنون نامی شناخته‌شده در بازار داخلی و خارجی است. بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت، مهندس محمدعلی ولیان، می‌گوید که نقطه شروع این مجموعه با اشتغال حدود ۲۰ نفر و سرمایه‌گذاری اولیه نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان بوده است؛ اما امروز دامنه فعالیت، ظرفیت تولید و گستره بازارهای هدف شرکت به‌گونه‌ای توسعه یافته که نوین پلیمر سبز نانو ارس را در میان واحدهای صنعتی نوآور کشور، در جایگاه ویژه‌ای قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این شرکت، تولید کیسه‌های پلاستیکی مبتنی بر فناوری نانو است؛ محصولاتی که از نظر ویژگی‌های فنی و مزایای محیط‌زیستی با نمونه‌های رایج در بازار تفاوت‌های چشمگیری دارند. مهندس ولیان توضیح می‌دهد که این شرکت فرایند تولید محصولات خود را به‌صورت کامل در داخل کشور انجام می‌دهد. به گفته او، «تمام زنجیره تولید از گرانول نانومواد تا محصول نهایی بدون نیاز به واردات و به‌طور کامل توسط مجموعه ما انجام می‌شود.» این یکپارچگی تولیدی، نه تنها باعث کنترل بهتر کیفیت شده، بلکه امکان رقابت قیمتی با محصولات سنتی را نیز فراهم کرده است. طبق گفته مدیریت شرکت، کیسه‌های نانویی تولیدشده حتی با وجود داشتن ویژگی‌های فنی پیشرفته‌تر، در بسیاری موارد ارزان‌تر از کیسه‌های معمولی عرضه می‌شوند.

کیسه‌های زیست‌تجزیه‌پذیر یکی از محصولات شاخص این شرکت به شمار می‌روند؛ کیسه‌هایی که طبق فرمولاسیون اختصاصی نوین پلیمر سبز نانو ارس، در کمتر از پنج سال در محیط تجزیه می‌شوند و هیچ آثار مخرب بلندمدتی برای طبیعت باقی نمی‌گذارند. علاوه بر این، شرکت محصولاتی با خاصیت آنتی‌باکتریال ارائه می‌دهد که برای بسته‌بندی مواد غذایی، محصولات کشاورزی و کاربردهای مرتبط با سلامت و بهداشت اهمیت ویژه‌ای دارند. این کیسه‌ها با مهار رشد میکروارگانیسم‌ها، به حفظ کیفیت مواد داخل بسته کمک کرده و احتمال آلودگی را کاهش می‌دهند.

در کنار این محصولات، کیسه‌های مقاوم به کشش و حرارت نیز در لیست تولیدات قرار دارند؛ محصولاتی که برای کاربری‌های صنعتی، حمل محصولات سنگین یا استفاده در شرایط دمایی متفاوت طراحی شده‌اند. ترکیب این خصوصیات، نشان‌دهنده تلاش شرکت برای توسعه سبد کالایی متنوع و پاسخ‌گو به نیاز بازارهای مختلف است.

مهندس ولیان تأکید می‌کند که فناوری نانو نقش کلیدی در ایجاد این ویژگی‌ها دارد. استفاده از نانومواد در ساختار پلیمرها موجب شده است که دوام و انعطاف‌پذیری محصولات افزایش یابد، وزن آن‌ها کاهش پیدا کند و در عین حال امکان ایجاد خاصیت آنتی‌باکتریال یا قابلیت تجزیه‌پذیری فراهم شود. وی می‌گوید: «نانو به ما اجازه داد محصولاتی تولید کنیم که از نظر عملکرد و مزایا، چندین سطح بالاتر از نمونه‌های موجود در بازار باشند.»

با تکیه بر این کیفیت و مزیت رقابتی، شرکت توانسته است وارد مسیر صادرات شود. کیسه‌های نانویی تولید شده در این مجموعه اکنون علاوه بر عرضه داخلی، به کشورهایی مانند ارمنستان، جمهوری چک، بلژیک، آلمان، ترکیه و ازبکستان صادر می‌شود. توسعه بازار خارجی برای محصولات پلیمری زیست‌تجزیه‌پذیر کار ساده‌ای نیست، اما دریافت مجموعه‌ای از گواهینامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی این مسیر را هموار کرده است. شرکت موفق به دریافت گواهی نانومقیاس، نشان سبز منطقه آزاد ارس، استاندارد CE اروپا و چندین استاندارد معتبر ایزو شده است؛ مدارکی که نه‌تنها تأییدکننده کیفیت محصول هستند، بلکه شرط لازم برای عرضه در بسیاری از بازارهای خارجی به شمار می‌روند.

یکی از عوامل مهم در پیشرفت این شرکت، استقرار آن در منطقه آزاد ارس است. مدیرعامل توضیح می‌دهد که موقعیت جغرافیایی این منطقه، مزیت‌های ویژه‌ای از جمله دسترسی به مرز، تسهیل امور صادراتی و برخورداری از معافیت‌های مالیاتی را در اختیار شرکت قرار داده است.