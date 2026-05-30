هواشناسی گیلان هشدار سطح زرد صادر کرد؛ بارندگی و تگرگ تا یکشنبه

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشاندهنده فعالیت سامانه ناپایدار در منطقه است و بر این اساس هشدار سطح زرد صادر شده است.
مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: طی روزهای یکشنبه تا سهشنبه، ضمن کاهش ناپایداری و ابر، افزایش نسبی دما پیشبینی میشود، هرچند در این مدت رگبار و رعد و برق دور از انتظار نیست.
بازگشت بارندگی از اواخر سهشنبه
دادرس تصریح کرد: به تدریج از بعد از ظهر سهشنبه با تقویت جریانات شمالی، مجدداً شرایط برای افزایش ابر، کاهش نسبی دما، وزش باد و به تناوب بارندگی و رعد و برق تا اواخر هفته فراهم است.
وی با اشاره به تمهیدات لازم در بخشهای مختلف کشاورزی، به شهروندان توصیه کرد: از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه و مسیلها پرهیز کنند، از فعالیتهای کوهنوردی و جابهجایی عشایر کوچرو خودداری شود و از چرای دام در حاشیه رودخانهها و نواحی مرتفع اجتناب گردد.
