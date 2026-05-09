تداوم بهسازی کریدورهای ارتباطی استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالهی، گفت: در تداوم طرح‌های توسعه‌ای حوزه راه در استان کرمان، عملیات بهسازی کریدورهای مهم ارتباطی «شمال – جنوب» و «شمال – جنوب‌شرق» با سرعت در حال اجرا است.

وی با اشاره به اهمیت این طرح‌ها افزود: در اجرای پروژه بهسازی این کریدورها ۳۰ پیمانکار فعال هستند و با افزایش هزار میلیارد تومان به مجموع قراردادها، میزان اعتبار این طرح‌ها به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

عبداللهی، ادامه داد: عملیات ساخت آزادراه «انار – شهربابک – سیرجان – باغات» نیز به‌ عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی استان کرمان ادامه دارد و نقش بسزایی در تسهیل حمل‌ونقل و ارتقای ایمنی جاده‌ای در سطح استان و کشور ایفا خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد این طرح‌ها بخشی از برنامه جامع توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور و گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی و اتصال پایدار مناطق جنوبی و شمال‌شرقی ایران محسوب می‌شود.

