تداوم بهسازی کریدورهای ارتباطی استان کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عبدالهی، گفت: در تداوم طرحهای توسعهای حوزه راه در استان کرمان، عملیات بهسازی کریدورهای مهم ارتباطی «شمال – جنوب» و «شمال – جنوبشرق» با سرعت در حال اجرا است.
وی با اشاره به اهمیت این طرحها افزود: در اجرای پروژه بهسازی این کریدورها ۳۰ پیمانکار فعال هستند و با افزایش هزار میلیارد تومان به مجموع قراردادها، میزان اعتبار این طرحها به ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
عبداللهی، ادامه داد: عملیات ساخت آزادراه «انار – شهربابک – سیرجان – باغات» نیز به عنوان یکی از پروژههای راهبردی استان کرمان ادامه دارد و نقش بسزایی در تسهیل حملونقل و ارتقای ایمنی جادهای در سطح استان و کشور ایفا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد این طرحها بخشی از برنامه جامع توسعه زیرساختهای حملونقل کشور و گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی و اتصال پایدار مناطق جنوبی و شمالشرقی ایران محسوب میشود.
