۲۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

روکش آسفالت بیش از ۷۰۰ کیلومتر از جاده های استان کرمان در سال ۱۴۰۴

کرمان- مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کرمان از اجرای بیش از ۷۰۰ کیلومتر عملیات روکش آسفالت و آسفالت حفاظتی جاده های این استان طی سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی عبدالهی، صبح جمعه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای بیش از ۷۰۰ کیلومتر عملیات روکش آسفالت و آسفالت حفاظتی جاد ه های استان کرمان طی سال 1404گفت: هدف از این اقدام افزایش ایمنی تردد و کاهش تصادفات جاده‌ای است.

وی افزود: در راستای افزایش ایمنی تردد و کاهش استهلاک خودروها، در مجموع ۳۱۵ کیلومتر آسفالت ریگلاژی «ماسه آسفالت» و ۳۰۹ کیلومتر روکش آسفالت (بیندر و توپکا) در راه‌های استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: به منظور حفاظت از لایه‌های زیرین آسفالت و جلوگیری از تخریب زودهنگام، عملیات آسفالت حفاظتی به میزان ۸۸ کیلومتر به روش اسلاری سیل و ۶۹ کیلومتر به روش چیپ سیل انجام شده است.

عبداللهی، خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، در راستای رفع نقاط پرحادثه‌ و جلوگیری از بروز سوانح ناشی از چاله‌های سطح راه، عملیات لکه‌گیری با اجرای ۳۷۵ هزار مترمربع و پرکردن چاله‌ها انجام شد.

وی تصریح کرد: در این مدت همچنین با هدف جلوگیری از نفوذ آب به لایه‌های زیرین و افزایش دوام رویه راه‌ها، ۲۹۲ هزار متر طول درزگیری در راه‌های استان کرمان اجرا شده است.

کد مطلب 6797016

