به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای مسکن استان کردستان با بیان اینکه روند اجرای نهضت ملی مسکن در استان قابل قبول اما ناکافی است، اظهار کرد: حل مشکل مسکن تنها بر عهده یک یا دو دستگاه نیست، بلکه یک مأموریت ملی و فرابخشی است که تحقق آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها، شهرداری‌ها و فرمانداری‌هاست.

وی با اشاره به افزایش سهم هزینه مسکن در سبد خانوارها افزود: موضوع مسکن امروز مستقیماً با معیشت، آرامش و امنیت اجتماعی مردم ارتباط دارد و به همین دلیل مدیران باید با رویکرد حل مسئله و نه صرفاً انجام وظایف اداری، در این حوزه ایفای نقش کنند.

استاندار کردستان همچنین بر ضرورت پرهیز از بروکراسی‌های زائد تأکید کرد و گفت: مدیران در چارچوب اختیارات قانونی خود باید تصمیم‌گیری کنند و مسائل روشن و شفاف را بی‌دلیل به استعلام از دستگاه‌های نظارتی گره نزنند.

تأمین زمین و زیرساخت؛ اولویت اصلی شورای مسکن

لهونی تأمین زمین را مهم‌ترین گام در پیشبرد نهضت ملی مسکن دانست و اظهار کرد: الحاق ۲۰۱ هکتار زمین به محدوده شهر سنندج اقدام مؤثری برای پاسخگویی به بخشی از نیاز متقاضیان بوده و باید روند بازنگری طرح‌های جامع و الحاق اراضی در سایر شهرهای استان نیز با جدیت دنبال شود.

وی افزود: دستگاه‌های متولی باید برآورد دقیقی از نیازهای زمین در شهرهای مختلف استان ارائه دهند تا با همکاری همه بخش‌ها، زمینه تأمین زمین مورد نیاز متقاضیان فراهم شود.

استاندار کردستان در ادامه بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های خدماتی در سایت‌های مسکن ملی تأکید کرد و گفت: ساخت واحدهای مسکونی بدون تأمین زیرساخت‌ها و خدمات مورد نیاز شهروندان کافی نیست و دستگاه‌های خدمات‌رسان باید همزمان با اجرای پروژه‌ها، زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

وی همچنین خواستار تسریع در صدور پروانه‌های ساختمانی، افزایش همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات و ارائه گزارش دوره‌ای از میزان تحقق مصوبات شورای مسکن شد و افزود: جلسات شورای مسکن باید به محلی برای گره‌گشایی از مشکلات اجرایی پروژه‌ها تبدیل شود و نتایج تصمیمات نیز به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.