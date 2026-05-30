رشد ۳۵.۵ درصدی تسهیلات بانکی در فروردین ۱۴۰۵

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ به ۵۴۸۱.۵ هزار میلیارد ریال رسید که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، ۱۴۳۵.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۳۵.۵ درصد افزایش داشته است.

بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی، ۴۵۴۹.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۸۳ درصد به صاحبان کسب‌وکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافته و ۹۳۲.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷ درصد نیز به مصرف‌کنندگان نهایی، یعنی خانوارها، تعلق گرفته است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرد تسهیلات پرداختی در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۴ مبلغ ۴۳۸۸.۲ هزار میلیارد ریال بوده که با احتساب تعدیلات انجام‌شده از سوی شبکه بانکی، این رقم به ۴۰۴۵.۸ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.

طبق جدول اعلامی بانک مرکزی درباره هدف دریافت تسهیلات در بخش‌های اقتصادی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی طی فروردین‌ماه ۱۴۰۵ به ۳۸۲۲.۹ هزار میلیارد ریال رسیده که معادل ۸۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب قرض‌الحسنه ضروری به مصرف‌کنندگان نهایی یا خانوارها، ۴۲۱ هزار میلیارد ریال اعلام شده که ۴۵.۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی به این بخش را شامل می‌شود.

در بخش صنعت و معدن نیز تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش در فروردین‌ماه سال ۱۴۰۵ معادل ۱۷۰۱.۵ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم نشان می‌دهد ۴۴.۵ درصد از کل منابع تخصیص‌یافته به سرمایه در گردش بخش‌های اقتصادی، به این بخش اختصاص یافته است.

بررسی آمارها همچنین نشان می‌دهد از مجموع ۱۸۵۱.۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، ۹۱.۹ درصد آن، معادل ۱۷۰۱.۵ هزار میلیارد ریال، برای تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی بانک‌ها به تأمین منابع این بخش در سال ۱۴۰۵ است.

بر اساس این گزارش، از مجموع تسهیلات پرداختی در دوره یادشده، ۸۲۰.۲ هزار میلیارد ریال معادل ۱۵ درصد به صورت تسهیلات خرد، یعنی کمتر از ۳۰۰۰ میلیون ریال، پرداخت شده است.

همچنین ۴۸ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری اختصاص یافته که با احتساب این رقم، مجموع تسهیلات خرد پرداختی به ۸۶۸.۲ هزار میلیارد ریال می‌رسد؛ رقمی که معادل ۱۵.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی است.

بانک مرکزی در پایان یادآور شده است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده، سهم خانوار از کل تسهیلات پرداختی از ۱۷ درصد به ۱۷.۷ درصد افزایش می‌یابد.