به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای سه سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاترشهر، تالار هنر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ٨ خرداد اعلام شد و ۵ هزار نفر از ٧ نمایش دیدن کردند.

فروش ۱۵۰ میلیونی «ذرات آشوب»

نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی که از روز ٣١ اردیبهشت‌ اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ٨ خرداد با ٨ اجرا و ٨٧۶ مخاطب به فروشی معادل ١۴٩ میلیون ٩٨٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ٢۴ اردیبهشت اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ٨ خرداد با ١۴ اجرا و ۴٣٨ تماشاگر به فروشی معادل ٨۵ میلیون و ۶۵٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد هم که روز ٢۵ اردیبهشت در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٢۵٠ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ١٣ اجرا و ۴٨٧ مخاطب، ٨۶ میلیون و ٩۵٠ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بی هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، تاکنون با ٨ اجرا و ۶٠٩ تماشاگر به فروشی معادل ١٣٣ میلیون و ۶٣٢ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «اژدهاک» نیز به کارگردانی آرش اشاداد که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا ٨ خرداد با ١٠ اجرا و ۴۴٠ تماشاگر، ٧۶ میلیون تومان فروش داشته است.

ادامه اجراهای «آرزوی بزرگ» در تالار هنر

تالار هنر نیز با نمایش«آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی که از تاریخ ۱۶ اردیبهشت، فصل دوم اجرای خود را در سالنی با ظرفیت ۲۴۴ نفر و قیمت بلیت ۱۸۷ هزار تومان آغاز کرده است، توانسته با ١٧ اجرا، میزبان ١٨١۶ تماشاگر و فروشی معادل ۶٧ میلیون و ٢٢۵ هزار تومان باشد.

نمایش «سندباد و فیروز» به کارگردانی محمود موسوی نیز که از ۳۱ اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ٨ اجرا، میزبان ۶٩٧ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ١٣۴ میلیون و ٣۵٠ هزارتومان دست پیدا کرده است.