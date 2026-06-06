اعلام آمار فروش و مخاطب ۲ سالن تئاتر شهر و سنگلج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، آمار فروش و مخاطب اجراهای ۲ سالن اداره کل هنرهای نمایشی شامل مجموعه تئاتر شهر و تماشاخانه سنگلج تا تاریخ جمعه ١۵ خرداد اعلام شد.

نمایش «ذرات آشوب» به کارگردانی ابراهیم پشتکوهی که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار اصلی با ظرفیت ۵٧٩ نفر و قیمت بلیت ۴٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ١۵ خرداد با ١٣ اجرا و ١ هزار و ٢۶٠ مخاطب به فروشی معادل ٢٨١ میلیون ٣۴٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «ابری با احتمال ریزش باران» به کارگردانی سیدعلی هاشمی که از روز ٢۴ اردیبهشت اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ١٣٢ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده، تا روز جمعه ١۵ خرداد با ١٩ اجرا و ۶١۵ تماشاگر به فروشی معادل ١٢۶ میلیون و ٢۵٠ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «بی‌هوده» به کارگردانی یاسین رضوانی هم که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود را در تالار قشقایی با ظرفیت ٩۶ نفر و قیمت بلیت ٣٠٠ هزار تومان آغاز کرده بود، تاکنون با ١٣ اجرا و ٩۴۵ تماشاگر به فروشی معادل ٢١٢ میلیون و ١٠۶ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «گاوداری» به کارگردانی محمد نژاد هم که روز ٢۵ اردیبهشت در تالار سایه با ظرفیت ٧٢ نفر و قیمت بلیت ٢۵٠ هزار تومان اجرای خود را آغاز کرده، تاکنون با ١٨ اجرا و ۶٣٢ مخاطب، ١١١ میلیون و ۵٧۵ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «اژدهاک» به کارگردانی آرش اشاداد که از روز ٣١ اردیبهشت اجرای خود در کارگاه نمایش با ظرفیت ۴۴ نفر و قیمت بلیت ٢٠٠ هزار تومان آغاز کرده، با ١٧ اجرا و ٧۴٨ تماشاگر، ١٢٩ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «سندباد و فیروز» به کارگردانی محمود موسوی نیز که از ٣١ اردیبهشت در تماشاخانه سنگلج با ظرفیت سالن ۲۳۶ صندلی به صحنه رفته، با ١٢ اجرا، میزبان ١ هزار و ١١۶ تماشاگر بوده است. این نمایش با احتساب قیمت بلیت ۳۳۰ هزار تومان، به فروش ٢٢٨ میلیون و ۶٠٠ هزارتومان دست پیدا کرد است.

آخرین اجرای تالار هنر که نمایش «آرزوی بزرگ» به کارگردانی میثم یوسفی بود، هفته گذشته به پایان رسید، به همین دلیل، آمار فروش این هفته شامل ۲ سالن تئاتر شهر و سنگلج می‌شود.