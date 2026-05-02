اعلام اولین آمار فروش آثار مجموعه تئاتر شهر در سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، ‌آمار فروش و مخاطب دور دوم اجرای پنج نمایش روی صحنه مجموعه تئاتر شهر تا روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌، اعلام شد.

نمایش «چهل گیس» به کارگردانی سیروس کهوری نژاد که از روز ۸ اردیبهشت اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با ۴ اجرا و ۱۸۵ مخاطب به فروشی معادل ۴۲ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «وی لا» به کارگردانی سیروس همتی هم که از روز ۸ اردیبهشت فصل دوم اجراهای خود را در تالار چهارسو با ظرفیت ۱۳۲ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با مجموع ۴ اجرا و میزبانی از ۲۹۴ تماشاگر، معادل ۷۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «زندانی خیابان دوم» به کارگردانی سید جواد روشن هم که از روز ۳ اردیبهشت فصل دوم اجرای خود در تالار قشقایی با ظرفیت ۹۶ نفر و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) با ۸ اجرا و ۷۵۸ تماشاگر به فروشی معادل ۱۸۷ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان دست پیدا کرده است.

نمایش «کانگوروی ژاپنی» به کارگردانی مسعود میرطاهری نیز که از روز ۶ اردیبهشت اجرای خود را در تالار ۷۲ نفری سایه با قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان آغاز کرده، (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول) تاکنون با ۶ اجرا و میزبانی از ۳۶۵ تماشاگر معادل ۶۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فروش داشته است.

نمایش «بیست و چهار» به کارگردانی علی حیدری هم که فصل دوم اجراهای خود را از روز ۴ اردیبهشت در کارگاه نمایش با ظرفیت ۲۶ نفر و قیمت بلیت ۲۰۰ هزار تومان آغاز کرده، تا کنون (بدون احتساب آمار فروش و تماشاگران فصل اول ) با مجموع ۷ اجرا و ۱۷۵ نفر مخاطب ۲۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروش داشته است.