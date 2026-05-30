سردار دامغانی: مشکلات کشور با هم افزایی و نیت خالص رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید دامغانی عصرشنبه در آیین بهرهبرداری از طرحهای محرومیتزدایی شهرستان تالش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا در آستانه ارتحال امام خمینی(ره) با اشاره به تلاش مسئولان برای برطرفکردن بخشی از مشکلات چندین ساله این شهرستان در بخشهای مختلف اظهار کرد: یکی از جغرافیاهایی که از نظر محرومیتها نیاز به توجه داشت، تالش بود.
فرمانده سپاه قدس گیلان با بیان اینکه ساختار محرومیتزدایی شامل مجموعههای مختلفی از جمله بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیتزدایی است، افزود: این دو مجموعه مسئولیت داشتند و با تلاش و فعالیت مستمر، زمینه بهرهبرداری از طرحهای امروز را فراهم کردند.
وی اشاره به اینکه ماهیت و هویت بسیج، کار برای رضای خداست، تصریح کرد: ضمن تشکر از کارهایی که در حال انجام است، باید حواسمان به این موضوع باشد که خودِ کار مهم است؛حل مشکلات مردم اهمیت دارد، اما نیت کار مهمتر است؛ چراکه در کارهایی که انجام میدهیم باید تلاش شود ما را یک قدم در مسیر قربتالیالله و نزدیک شدن به خدا قرار دهد.
سردار دامغانی با تاکید به مراقبت از نظر اعتقاد در انجام وظایف گفت: عزیزان در مجموعههای مختلف فعالیت دارند و باید هم خودشان و هم ما مراقب باشیم که جای هدف و وسیله عوض نشود و دائماً خود را در این مسیر مراقبت کنیم.
وی با اشاره به فعالیت مجموعه سپاه و بسیجیان تالش در یک سال گذشته در بخشهای مختلف از جمله اجلاسیه شهدا، کارهای محرومیتزدایی و برنامههای فرهنگی گفت: بسیجیان در شرایطی که از دو جنگ و یک کودتا که به تعبیر رهبر شهیدمان شبهکودتا بوده است، عبور کردیم، نیاز به تلاش مضاعف داشتند و شهرستان تالش از جمله شهرستانهایی بود که با حضور و نقشآفرینی بسیجیان خوب عمل کرد.
فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید به خدمت برای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی افزود:همه تلاشها زمانی ارزشمند میشود که نیت، نیت الهی شود و این اقدامها وسیلهای برای هدفی والاتر است؛ کارآمدی نظام جمهوری اسلامی و جلب رضایت خداوند، انجام شود.
اتحاد مقدس، قدرت اصلی ملت ایران بود
سردار دامغانی با بیان اینکه این ایام، ایامی خاص و حتی خاصتر از جنگ ۱۲ روزه بود، اظهار کرد: دشمن در این مقطع از همه توان، ظرفیت و دارایی خود استفاده کرد و جنگی تمامعیار را با اتکا به ظرفیت اقتصادی، نظامی، بینالمللی و سایر ابزارهای خود برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، تسلیم مردم ایران و نهایتاً تجزیه ایران به میدان آورد، اما ملت حقیقتاً بهطور شایسته ایستاد.
وی با اشاره به اینکه رمز این ایستادگی، اتحاد مقدس است،افزود: اتحاد مقدس در جنگ ۱۲ روزه، بهویژه با شهادت رهبر شهیدمان، شکل گرفت و این اتحاد مقدس در کنار قدرت موشکی و پهپادی، به قدرت اصلی ایران تبدیل شد.
فرمانده سپاه قدس گیلان با تاکید به حفظ اتحاد مقدس از سوی مسئولان، بسیجیان و همه اقشار، تصریح کرد: آنچه باعث شد دشمن مذاکره و آتشبس را درخواست کند، همین اتحاد مقدس و حضور مردم بود؛ دشمن از همان روزهای اول با حضور مردم متوجه اشتباه خود شد و هم خونخواهی امام شهید و هم تعرضی که به کشور و وطنشان شد، با حضور میدانی مردم پاسخ گرفت.
همافزایی دستگاهها و مردمیسازی خدمات
سردار دامغانی با اشاره به طرحهای محرومیتزدایی، آبرسانی و دیگر اقدامات جهادی که چند سالی است در کشور در حال انجام است، گفت: امروز با همافزایی میان دستگاههای دولتی و نهادهای انقلابی، همراه با ظرفیت مردمی و گروههای جهادی که پای کار آمدهاند، کارهای برزمبن مانده گذشته انجام ودر حال انجام است که باید به این مهم توجه داشت که این اثر همافزایی و کار برای خدا شکل گرفته و باید کار را مردمی کنیم.
وی با بیان اینکه صحنه درگیری و نبرد صرفاً از حوزه نظامی به حوزه دیپلماسی منتقل شده است، افزود: مذاکرهکنندگان، بهویژه رهبر، حواسشان هست و این روزها شرایط بسیار حساسی داریم. با حمایت از مسئولان باید اتحاد و انسجام را حفظ کنیم.
فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به نقش محوری بسیج، سپاه و روحانیت در تعامل مجموعه اجرایی و مردم، اظهار کرد: انشاءالله مسئولان با عزم همگانی، مشکلات اقتصادی و معیشتی را که دشمن برای تفرقه و برهمزدن انسجام اجتماعی روی آن حساب کرده است، برطرف کنند تا با پیروزی مطلق از این وضعیت عبور کنیم.
بسیج فرمول حلنشده همه مشکلات در کشور است
«سرهنگ محمدعلی ستیزه » فرمانده سپاه ناحیه تالش با قدردانی از حضور فرمانده سپاه قدس گیلان،و مجموعه دستگاه های اجرایی در کنار سپاه و بسیج از نقش بسیج در خدمت رسانی به مردم گفت و اظهار کرد: در حوزههای مختلف، بسیج در کنار مسئولان و گروههای مختلف برای خدمت بوده است
فرمانده سپاه ناحیه تالش افزود:بسیج فرمول حلنشده همه مشکلات در کشور است؛ بنابراین باید از ظرفیت بسیج بیشتر استفاده کرد.
