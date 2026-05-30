استاندار کردستان: تردد خودروهای منطقه آزاد در استان در دست بررسی است

به گزارش خبرنگار مهر، آرش زرهتن لهونی بعدازظهر شنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن کردستان با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانههای کردستان، با اشاره به آخرین وضعیت خودروهای منطقه آزاد استان اظهار کرد: براساس اساسنامه منطقه آزاد، خودروهای پلاک منطقه آزاد امکان تردد در محدوده تعیینشده این منطقه را دارند و فرآیند پلاکگذاری نیز در چارچوب ضوابط قانونی پیشبینی شده است.
وی افزود: یکی از مطالبات مهم مردم استان، فراهم شدن امکان تردد این خودروها در سراسر کردستان است؛ موضوعی که از گذشته در دستور پیگیری مدیریت استان قرار داشته و در سفر رئیسجمهور به کردستان نیز مطرح شده است.
استاندار کردستان با بیان اینکه تردد خودروهای منطقه آزاد در خارج از محدوده مصوب نیازمند مجوز قانونی است، گفت: با توجه به تفویض بخشی از اختیارات هیئت وزیران به استانداران، در حال بررسی این موضوع هستیم که آیا امکان استفاده از این ظرفیت برای صدور مجوز تردد خودروهای منطقه آزاد در سطح استان وجود دارد یا خیر.
لهونی ادامه داد: بررسیهای حقوقی و کارشناسی در این زمینه در حال انجام است و اگر از نظر قانونی مانعی وجود نداشته باشد، مدیریت استان از این اختیار برای بهرهمندی مردم از ظرفیت منطقه آزاد استفاده خواهد کرد.
وی همچنین از رایزنی با برخی استانداران استانهای مرزی کشور خبر داد و افزود: در صورت فراهم شدن امکان قانونی تردد خودروهای منطقه آزاد در سطح استان، تلاش خواهیم کرد با انعقاد تفاهمنامههایی میان استانهای همجوار غرب کشور، زمینه تردد این خودروها در چند استان مرزی نیز فراهم شود.
استاندار کردستان تأکید کرد: استفاده مردم از ظرفیتهای منطقه آزاد از اولویتهای مدیریت استان است و پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.
