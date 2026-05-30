به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری گلستان با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان سه استان گلستان، مازندران و گیلان، خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد اینچه‌برون از این پس مجاز به تردد در سراسر نوار شمالی کشور خواهند بود.

این اقدام را می توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گام‌های اجرایی در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد اینچه‌برون یاد کرد.

این تفاهم‌نامه که با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری و تقویت ارتباطات تجاری در شمال کشور به امضا رسیده، زمینه بهره‌مندی بیشتر فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران از مزایای منطقه آزاد اینچه‌برون را فراهم می‌کند.

منطقه آزاد اینچه‌برون در حالی به مرحله بهره‌برداری عملیاتی نزدیک‌تر می‌شود که به عنوان نخستین منطقه از میان ۱۰ منطقه آزاد جدید کشور، فرآیند پلاک‌گذاری و ترخیص خودرو را اجرایی کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده عبور این منطقه از مرحله تعریف و برنامه‌ریزی و ورود به فاز اجرایی و عملیاتی است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند امکان تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اینچه‌برون در سه استان شمالی، علاوه بر تسهیل فعالیت‌های تجاری و خدماتی، می‌تواند نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری، توسعه گردشگری، افزایش مبادلات اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای منطقه ایفا کند.

بر اساس این گزارش، توسعه زیرساخت‌ها و اجرای سیاست‌های حمایتی در منطقه آزاد اینچه‌برون، همراه با تسهیل تردد خودروها، می‌تواند به ایجاد فرصت‌های جدید شغلی، افزایش درآمدهای منطقه‌ای و تقویت جایگاه اقتصادی گلستان و سایر استان‌های شمالی کشور منجر شود.

امضای این تفاهم‌نامه را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات عملیاتی در مسیر تبدیل منطقه آزاد اینچه‌برون به یکی از قطب‌های نوظهور اقتصادی شمال کشور ارزیابی کرد؛ اقدامی که زمینه‌ساز شتاب بیشتر در فرآیند توسعه و بهره‌برداری از ظرفیت‌های این منطقه خواهد بود.