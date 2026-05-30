به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رزاقی ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: این تغییر با هدف حفظ دقت و استحکام ارزیابی‌ها، صیانت از اعتبار جشنواره شهید رجایی و همچنین انطباق هرچه بیشتر با واقعیت‌های اجرایی در سطح کشور و استان اعمال شده است.

وی افزود: بر اساس ابلاغیه دبیرخانه ستاد ملی جشنواره شهید رجایی، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند گزارش عملکرد خود را با تمرکز بر مسائل اولویت‌دار، نظام مسائل خاص استان و همچنین ارائه خروجی‌های هدفمند و ملموس در خدمت‌رسانی به مردم تهیه و به دبیرخانه ستاد استانی ارسال کنند.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ادامه داد: در ارزیابی سال ۱۴۰۴، توجه به موضوعات اداری و شرایط بحرانی ناشی از دو جنگ تحمیلی در سال جاری نیز مورد تأکید قرار گرفته تا عملکرد دستگاه‌ها در حوزه‌های مختلف به‌صورت دقیق شناسایی و بررسی شود.

رزاقی همچنین از پیش‌بینی جایزه ویژه‌ای با عنوان «طلوع ایثار» در جشنواره امسال خبر داد و گفت: این جایزه برای تجلیل از کارکنانی در نظر گرفته شده است که در شرایط سخت و بحرانی، به‌ویژه در بحران‌های اخیر، خدماتی ویژه، مؤثر و فداکارانه به مردم ارائه کرده‌اند.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی استان، کارمندانی را که خدمات فداکارانه آنان در سطح استانی شاخص و قابل توجه بوده است، به همراه مستندات لازم به دبیرخانه معرفی کنند تا زمینه تقدیر از آنان فراهم شود.

معاون سرمایه انسانی و نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی در این دوره از جشنواره، بازتاب واقعی خدمت‌رسانی صادقانه، مستمر و مؤثر در شرایط خاص کشور و استان است.