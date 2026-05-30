به گزارش خبرگزاری مهر، به پاس مجاهدتهای بیدریغ و خدمات ماندگار سردار سپهبد شهید علی شادمانی، این شهید گرانقدر به عنوان شهید شاخص استان همدان در سال ۱۴۰۵ معرفی شد و در این راستا سردار حسین زارع کمالی فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان پیام تبریک و تجلیل خود را به شرح زیر اعلام داشتند.
این پیام به شرح زیر است:
بسماللهالرحمنالرحیم
سال ۱۴۰۵، به یاد و نام سردار سپهبد شهید علی شادمانی، شهید شاخص استان همدان، متبرک گردید؛ فرماندهای برجسته، مجاهدی خستگیناپذیر و فرزندی برومند از دیار همدان که عمر شریف خود را در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی، امنیت ملی و اعتلای ارزشهای الهی سپری کرد.
سردار شادمانی از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با ورود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راه خدمت و مجاهدت را برگزید. او در دوران دفاع مقدس، با فرماندهی لشکر ۳۲ انصار الحسین(ع) و حضور مؤثر در جبهههای غرب و جنوب کشور، بهویژه در منطقه راهبردی ماووت عراق، از خود کارنامهای ماندگار و پرافتخار بر جای گذاشت.
آنچه در کنار شجاعت و تدبیر نظامی، شخصیت این فرمانده را ممتاز میساخت، نگاه فرهنگی و تربیتی او بود. به تعبیر همرزمانش، سردار شادمانی تنها یک فرمانده میدان نبود، بلکه پرورشدهنده نیروهای مؤمن، انقلابی و جهادی در استان همدان بود و در کنار فرماندهانی چون شهید محمود شهبازی و سردار شهید حسین همدانی، در شکلگیری نسلهای مؤثر و ماندگار نقشآفرینی کرد.
این سردار سرافراز پس از دفاع مقدس نیز در مسئولیتهای گوناگون و کلان نظامی، از جمله معاون عملیات نیروی زمینی سپاه، فرمانده لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا(ع)، فرمانده قرارگاه نجف اشرف، رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و در نهایت فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء(ص)، منشأ خدمات ارزشمند و راهبردی بود.
انتخاب و معرفی سردار سپهبد شهید علی شادمانی به عنوان شهید شاخص استان همدان در سال ۱۴۰۵، تجلیل از مجاهدتی سترگ و یادآور این حقیقت است که راه عزت، استقلال و امنیت این سرزمین، با خون پاک چنین مردانی روشن مانده است.
