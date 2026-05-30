۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۵۱

سردار شادمانی پرورش‌دهنده نیروهای مؤمن، انقلابی و جهادی در همدان بود

همدان-فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان به مناسبت معرفی سردار سپهبد شهید علی شادمانی به عنوان شهید شاخص سال ۱۴۰۵ پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به پاس مجاهدت‌های بی‌دریغ و خدمات ماندگار سردار سپهبد شهید علی شادمانی، این شهید گرانقدر به عنوان شهید شاخص استان همدان در سال ۱۴۰۵ معرفی شد و در این راستا سردار حسین زارع کمالی فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان پیام تبریک و تجلیل خود را به شرح زیر اعلام داشتند.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

سال ۱۴۰۵، به یاد و نام سردار سپهبد شهید علی شادمانی، شهید شاخص استان همدان، متبرک گردید؛ فرمانده‌ای برجسته، مجاهدی خستگی‌ناپذیر و فرزندی برومند از دیار همدان که عمر شریف خود را در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی، امنیت ملی و اعتلای ارزش‌های الهی سپری کرد.

سردار شادمانی از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با ورود به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راه خدمت و مجاهدت را برگزید. او در دوران دفاع مقدس، با فرماندهی لشکر ۳۲ انصار الحسین(ع) و حضور مؤثر در جبهه‌های غرب و جنوب کشور، به‌ویژه در منطقه راهبردی ماووت عراق، از خود کارنامه‌ای ماندگار و پرافتخار بر جای گذاشت.

آنچه در کنار شجاعت و تدبیر نظامی، شخصیت این فرمانده را ممتاز می‌ساخت، نگاه فرهنگی و تربیتی او بود. به تعبیر همرزمانش، سردار شادمانی تنها یک فرمانده میدان نبود، بلکه پرورش‌دهنده نیروهای مؤمن، انقلابی و جهادی در استان همدان بود و در کنار فرماندهانی چون شهید محمود شهبازی و سردار شهید حسین همدانی، در شکل‌گیری نسل‌های مؤثر و ماندگار نقش‌آفرینی کرد.

این سردار سرافراز پس از دفاع مقدس نیز در مسئولیت‌های گوناگون و کلان نظامی، از جمله معاون عملیات نیروی زمینی سپاه، فرمانده لشکر ۳ نیروی مخصوص حمزه سیدالشهدا(ع)، فرمانده قرارگاه نجف اشرف، رئیس اداره عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و در نهایت فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء(ص)، منشأ خدمات ارزشمند و راهبردی بود.

انتخاب و معرفی سردار سپهبد شهید علی شادمانی به عنوان شهید شاخص استان همدان در سال ۱۴۰۵، تجلیل از مجاهدتی سترگ و یادآور این حقیقت است که راه عزت، استقلال و امنیت این سرزمین، با خون پاک چنین مردانی روشن مانده است.

