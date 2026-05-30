به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباسعلی ابراهیمی بعدازظهر شنبه در شورای نماز مدارس با بیان اینکه ترویج نماز باید از کانون خانواده آغاز و در مدرسه تداوم یابد، گفت: مدرسه نقش محوری در تثبیت این فریضه الهی در جامعه ایفا میکند و بدون همراهی این سه رکن، فرهنگسازی پایدار محقق نمیشود.
وی با قدردانی از تعامل ادارهکل آموزشوپرورش مازندران با ستاد اقامه نماز، افزود: آموزشوپرورش استان برای توسعه فرهنگ اقامه نماز در مدارس گامهای مؤثری برداشته، اما ضروری است بانک جامعی از وضعیت نمازخانههای مدارس تهیه شود تا برنامهریزی دقیقتری صورت گیرد.
مدیر ستاد اقامه نماز استان در ادامه به برنامههای مشترک این ستاد با آموزشوپرورش اشاره و خواستار همکاری برای اجرای برنامهها و ثبت آنها در سامانه «سجاده» شد.
