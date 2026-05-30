  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۷

«در ستایش آب» به موزه امام علی (ع) رسید

«در ستایش آب» به موزه امام علی (ع) رسید

«در ستایش آب» نمایشگاهی از عروسک‌ها و مَسکات‌های باران خواهی از سراسر کشور است که روز دوشنبه ١١ خرداد در موزه امام علی علیه‌السلام افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، در ادامه برنامه کارگاه‌های جشنواره هنرهای تجسمی فجر در استان‌های کشور، با موضوع آب و ساخت عروسک‌های باران‌خواهی و مسکات‌های شگون‌آور، منتخبی از این عروسک‌ها با عنوان نمایشگاه «در ستایش آب» در موزه امام علی به نمایش گذاشته خواهد شد.

بعد از همکاری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت آب و آبفای وزارت نیرو، همزمان با گشایش این نمایشگاه، تفاهم نامه‌ای میان این ۲ معاونت امضا خواهد شد.

این عروسک‌ها و مکان‌ها از استان‌هایی مانند اردبیل، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، کرمان، مرکزی، کردستان، لرستان و تهران برای نمایشگاه انتخاب شده است.

رضا خاکساری طراح گرافیک، پوستر این رویداد را طراحی کرده است.

نمایشگاه «در ستایش آب» روز دوشنبه ١١ خرداد تا ٣١ خرداد در موزه هنرهای دینی امام علی واقع در خیابان ولیعصر (عج)، خیابان اسفندیار در معرض دید علاقه‌مندان خواهد بود.

کد مطلب 6844938
آزاده فضلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها