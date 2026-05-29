خبرگزاری مهر- گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصههای هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاقها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع میشود. در سلسله گزارشهای «هنرهای تجسمی در هفتهای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که در هفته گذشته افتاده، بیان کنیم.
جمعهها روز تعطیل محسوب میشود اما در این روز، نمایشگاههای هنرهای تجسمی آغاز به کار میکنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمهسازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیستها، خوشنویسان و … تلاشها و فعالیتهای اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور میگذارند. «آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاههای هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم میشود.
وقتی «آقای کشوردوست» در مقتل رهبر شهید خلق شد
در هفتهای که گذشت، دومین رویداد هنری آفرینش اثر «نقش میان میدان» با اجرای زنده توسط سیدمحمدرضا میری و با خلق اثر «شبهای ایران» برگزار شد.
نقاشی زنده سیدمحمدرضا میری هنرمند نقاش مشهدی در شب دوم و شنبه شب دوم خرداد، در جریان حضور دلدادگان «رهبر شهید» در خیابان کشوردوست ادامه پیدا کرد و او، تابلوی نقاشی «آقای کشوردوست» را روی بوم اجرا کرد.
این هنرمند، هنر را تبلور یک «حضور» توصیف کرد و گفت: زایش هنری زمانی رخ میدهد که روح هنرمند در برابر یک حقیقت حاضر شود. این «محضر» شامل قرار گرفتن در برابر خانواده شهدا، زائران اربعین، امام و در مرتبه غایی، محضر خداوند است و بر این باور هستم که خلق اثر در شبها و میدانهای کنونی و در میان مردم، هر سه ظرفیت زمان، مکان و محضر را بهطور همزمان به اثر میبخشد.
روایت هنرمندان مکزیکی از جنگ/ نمایش قصه «سنگصبور» در موزه
سومین رویداد از مجموعه نمایشگاه «هنر و جنگ» در موزه هنرهای معاصر تهران، روز شنبه دوم خرداد با نمایش آثار چاپ هنرمندان مکزیکی ادامه پیدا کرد. رویداد «هنر و جنگ» بر اساس اعلام قرار است تا چهارمین رویداد ادامه داشته باشد.
در سومین رویداد «هنر و جنگ»، این بار به روایت هنرمندان مکزیک از جنگ پرداخته شده است. در این نمایش، ۲ اثر چاپ ارزشمند از ۲ هنرمند نامدار مکزیک، سیکیروس و اوروسکو، مربوط به دهه ۲۰ میلادی به نمایش درآمده که روایتگر نبردهای مردمان این کشور هستند. در کنار این ۲ اثر، مجموعه ۹ اثر چاپ هنری از هنرمندان معاصر مکزیکی نیز ارائه شده که بر تصویر نبردهای استقلال و هویتبخشی اجتماعی مکزیک متمرکز بودهاند.
این رویداد که سومین برنامه از مجموعه «هنر و جنگ» به روایت گنجینه موزه است، تا ۹ خرداد ادامه دارد.
همچنین، روز سهشنبه ۵ خرداد، روایت نمایشی قصه «سنگصبور» با اجرای گروهی از مروجان و فعالان حوزه فرهنگ، به سرپرستی و روایتگری لیلا کفاشزاده، در سرسرا و کتابخانه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.
این برنامه که هفتمین رویداد از نشستهای «هنر و تابآوری» بود در قالب یک کارگاه تعاملی طراحی شده بود؛ شرکت کنندگان با تمرکز بر هنر قصهگویی و نمایش عروسکی، نگاهی متفاوت به مجموعه آثار هنرمندان اسپانیا در دوران جنگ داشت. در این رویداد، عروسکهای «سنگصبور» که ریشه در ادبیات شفاهی و فرهنگ کهن ایران دارند، مخاطبان را با آثار هنرمندان مدرنی چون پیکاسو، خنوس و تاپیس آشنا کردند. همچنین مجسمه «درمانگر» (The Healer) اثر رنه مگریت نیز در خلال برنامه معرفی شد.
بخش پایانی این نشست، در حیاط مرکزی موزه و در مجاورت مجسمه «درمانگر» اثر رنه مگریت برگزار شد. این بخش در قالب یک پرفورمنسِ تعاملی طراحی شده بود؛ شرکتکنندگان کنار «سنگصبورهای زنده» نشستند. سنگصبورهای زنده افرادی بودند که عروسکی در دست داشتند، هیچ حرفی نزدند، نه تأیید کردند، نه راهنمایی و نه دلسوزی؛ فقط خوب گوش دادند.
برگزاری نمایشگاه آثار راهیافته به دوسالانه خوشنویسی در قلب تهران
در هفتهای که گذشت، آثار برگزیده و راهیافته به هشتمین دوسالانه خوشنویسی ایران، در گالریهای موسسه صبا فرهنگستان هنر تهران به منظور نمایش و فروش این آثار به نمایش گذاشته شده است. تغییر محل نمایشگاه آثار این دوسالانه از قزوین به تهران، نشاندهنده رویکرد جدید در سیاستگذاریهای کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی این اقدام را فرصتی برای تمرکززدایی و میزبانی استانهای مختلف از آثار منتخب و تراز اول جهانی برشمرد.
آثار هشتمین دوسالانه ملی خوشنویسی ایران را که بیشک چکیده بهترین آثار هنری خوشنویسی در قالبهای نستعلیق و شکسته نستعلیق و نسخ و ثلث در ۲ سال اخیر است، در ابعاد و اندازه متنوع، در موسسه صبا فرهنگستان هنر، از روز شنبه دوم خرداد به نمایش گذاشته شد.
«شورای هنر» مسأله هنر و تابآوری را بررسی کرد
هفته گذشته، در یکصد و بیست و پنجمین جلسه شورای هنر، موضوع نقش هنر در بحرانها و افزایش تاب آوری جامعه بررسی شد. در این جلسه گزارش سیاستیِ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با موضوع هنر و تابآوری اجتماعی در شرایط بحران که در آن به نقش هنر در عبور جامعه ایران از فشارهای اجتماعی با تمرکز بر جنگ رمضان پرداخته شده، ارائه شد و اعضای شورا در این موضوع همفکری کردند.
سیدعباس صالحی در این جلسه بر ضرورت ایجاد یک سامانه یا پلتفرم برای ثبت و تجمیع آثار و تولیدات فرهنگی و هنری با موضوع جنگ رمضان تاکید کرد و خواستار رتبهبندی محصولات و تولیدات هنری تولید شده در این ایام شد.
ضرورت توجه به چارچوبهای نظریه تابآوری، دقت در مفهوم تابآوری و ابعاد مختلف آن، ضرورت تعیینِ شفاف نهاد مسئول و مجری سیاستها و هماهنگیها، جایگاه بالای چارچوب نظری در مطالعات، تمرکز بر آرشیو و مستندسازی آثار و تولیدات، ضرورت توجه به نقش دولت و سمنها در موضوع تاب آوری و حمایت از هنرمندان مستقل و سمنها، شناسایی راهکارهای جذب و تاثیرگذاری بر جامعه مخاطبان، توجه به اهمیت رهبری هنر و نگاه پیشینی و نه نگاه های پسینی و استفاده درمانی از هنر به عنوان بخشی از سیاستهای تابآوری و سلامت روان و حمایت از تولیدات هنری مرتبط با تجربیات اجتماعی، گسترش فضاهای فرهنگی محلی در سطح شهرهای بزرگ، استفاده از رسانه ها دیجیتال برای فراگیری محتواهای تولید شده، مستندسازی بحران برای ایجاد حافظه جمعی در بحرانها، توجه به هنر در برنامه های آموزشی و توسعه نظام سلامت روان و ضرورت تولید آثار سینمایی به عنوان آثاری که ماندگار می شوند، در کنار توجه به هنرهای دیجیتال و تولیدات هنری کوتاه و مختص فضای مجازی از جمله موضوعاتی بود که اعضای شورا در مورد آنها تبادل نظر کردند.
افتتاح نمایشگاههای هنری در آدینه
نمایشگاه آثار فریدون آو با عنوان «دیروز» در گالری زیرزمین دستان، نمایشگاه «یادداشتهای زیرزمینی» در گالری هما، نمایشگاه گروهی کلکسیونر در گالری آرتیبیشن، نمایشگاه «خانه: خورشیدی که از شرق طلوع کرد» در گالری باوان، نمایشگاه «میکسر» در گالری ژاله، نمایشگاه «جغرافیای وقفه و تداوم» در گالری یافته، نمایشگاه گروهی «مانده در باد» در گالری بینش و نمایشگاه گروهی «تشدید» در گالری سامسنتر، از جمله نمایشگاههایی هستند که عصر جمعه ۸ خرداد افتتاح میشوند.
