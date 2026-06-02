به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم امضای تفاهمنامه میان مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و ماشالله تابعجماعت معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو ، عصر دوشنبه ۱۱ خرداد در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار شد.
در این مراسم، حمیدرضا جانباز معاون آب و آبفای وزارت نیرو، غلامحسین مقیمی مدیرکل روابط عمومی وزارت نیرو، کیخایی مدیرکل امور اجتماعی منابع آب ایران و دیگر مدیران وزارت نیرو و شرکت منابع آب ایران و محمد خراسانیزاده معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری حضور داشتند.
در این تفاهمنامه که بر همکاری وزارت نیرو و وزارت فرهنگ و ارشاد متمرکز است، استفاده از ظرفیتهای مردمی و فرهنگ عامه (فولکلور) در زمینه استفاده بهینه از منابع آب در دستور کار قرار دارد.
دستیابی به این تفاهمنامه، هدف اصلی رویداد «در ستایش آب» بود
این تفاهمنامه، پس از آن تدوین شد که رویداد «در ستایش آب»، حمایت و همراهی سایر نهادها و وزارتخانههای مرتبط را به دست آورد. به نوعی دستیابی به این تفاهمنامه، هدف اصلی رویداد «در ستایش آب» بود، با این رویکرد که هنرمند با خلق اثر هنری، میتواند گام مؤثری در فرهنگسازی بردارد و میتواند در نهایت به گفتمان ملی و تأثیرگذاری عمومی منجر شود. با همین نگرش، مذاکراتی با نهادهای مرتبط شکل گرفت و قدم اول آن، به امضای تفاهمنامه میان وزارت فرهنگ و آبفای وزارت نیرو منجر شد.
در طول تاریخ، آب همواره عامل پیدایش تمدن بودهاست
در آئین امضای تفاهمنامه، ماشالله تابعجماعت معاون سرمایه انسانی، تحقیقات و فناوری اطلاعات وزارت نیرو در بیان اهمیت «آب» و ضرورت پاسداشت آن گفت: آب را شاید بهعنوان یک کالای اقتصادی بشناسیم اما نباید جنبههای فرهنگی آن را نادیده بگیریم. این مایه حیات، در کنار تمام ویژگیهایی که دارد، یک مشخصه مغفولمانده آن، این است که در طول تاریخ، همواره فرهنگساز و عامل پیدایش تمدن بوده است. در واقع تمامی تمدنها بهنوعی حولوحوش آب پا گرفتند. بنابراین آب بار فرهنگی خاصی بر عهده دارد. هرجا آب بوده، ردپای دوستی و تمدن و اخلاق هم دیده میشده است.
جماعت، بر این باور است که با توجه به ویژگیهای فرهنگی آب، فقط زبان هنر و فرهنگ میتواند مسائل آب را حل کند و با اشاره به رویداد «در ستایش آب» خطاب به هنرمندان و صاحبان اثر در این رویداد، عنوان کرد: فرهنگ دست شماست و میتوانید با زبان فرهنگ و هنر، با مردم صحبت کنید. تجربه نشان داده که اثرگذاری یک عکس یا اثر هنری، از چندین دستورالعمل و بخشنامه، بیشتر خواهد بود. ما هم در وزارت نیرو، در کنار شما هستیم.
بهگفته وی، از آنجا که ما همواره وامدار آب بودیم و هستیم، ضرورت دارد چنین رویدادهایی، بهطور دائم برگزار شده و ادامهدار باشد.
رویداد «در ستایش آب» آغاز یک حرکت ملی بود
در این مورد، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، توضیح داد: برخلاف تمامی ادوار جشنواره تجسمی که در مدت مشخص برگزار میشد، این دوره با توجه به اهمیت موضوع محوری آن، از بهمن آغاز شد اما تصمیم بر این است که به مدت یک سال، در بخشهای مختلف در کشور برگزار شود.
وی با بیان اینکه امروز زبان هنر، زبان مشترک تمامی جامعه است، درباره اهمیت رویداد «در ستایش آب» و تفاهمنامه منعقدشده، گفت: انتخاب موضوع آب و عهدهدارشدن این مسئولیت اجتماعی، تصمیم جدی حوزه تجسمی بود؛ چراکه مسئله اصلی مردم است و میتوان با ظرفیت گسترده هنر در کشور، به آن پرداخت.
بهگفته معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد، در هجدهمین جشنواره تجسمی فجر، رویداد «در ستایش آب» آغاز یک حرکت ملی بود و امیدوارم نگرش حاکم بر آن به سایر رویدادها و جشنوارهها تسری پیدا کند. این رویداد، با ستایش آب آغاز شد و منتظر روزی هستیم که به صیانت آب برسد.
در این تفاهمنامه به استفاده بهینه از منابع آب، اهمیت همکاریهای میاندستگاهی در بحرانهای اجتماعی، فرهنگسازی در زمینه رفتارهای مردم در قبال مصرف آب، با هنر، و همچنین اشتراکات برنامههای اجرایی دستگاهها در زمینه آب پرداخته شده است.
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