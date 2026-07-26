  1. استانها
  2. مرکزی
۴ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۱۳

حسینی: هیچ دستگاه اجرایی در ساوه حق جزیره‌ای عمل کردن ندارد

حسینی: هیچ دستگاه اجرایی در ساوه حق جزیره‌ای عمل کردن ندارد

ساوه- فرماندار ساوه با بیان اینکه هیچ دستگاهی حق جزیره‌ای عمل کردن ندارد، گفت: خروج از انفعال، شرط صیانت از تولید در این شهرستان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی بعدازظهر ظهر یکشنبه در نشست جامعه کارگری شهرستان ساوه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران، اظهار کرد: امروز با همدلی و تعامل میان مجموعه مدیران این شهرستان، تیم مدیریتی منسجمی شکل گرفته که با جدیت مسائل کارگران، کارفرمایان و واحدهای تولیدی را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور افزود: ایران طی یک سال گذشته با چالش‌های متعددی از جمله آثار جنگ، تبعات اقتصادی ناشی از آن و همچنین تنش شدید آبی روبه‌رو بوده است، اما با وجود این مشکلات، چرخه تولید، اشتغال و خدمات پشتیبان تولید در کشور و به‌ویژه شهرستان ساوه متوقف نشده و این دستاورد مرهون تلاش کارگران، کارفرمایان و مدیران اجرایی است.

فرماندار ساوه حمایت از جامعه کارگری را از مهم‌ترین وظایف حاکمیت دانست و گفت: در ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی با مدیران بیش از ۴۸ واحد تولیدی و صنعتی برگزار شده تا ضمن بررسی مشکلات موجود، از بروز آسیب به اشتغال و حقوق کارگران جلوگیری شود.

حسینی با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: وجود این مشاغل واقعیتی انکارناپذیر است و بسیاری از کارگران در شرایط سخت مشغول فعالیت هستند، اما در برخی واحدهای تولیدی به دلیل به‌روز نبودن ارزیابی‌ها و سنجش‌های تخصصی، در تشخیص این مشاغل ابهاماتی وجود دارد که لازم است در سطح ملی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: بازنشستگی در سنین پایین، بدون بررسی دقیق شرایط شغلی، می‌تواند پیامدهایی برای نیروی کار، کارفرمایان و صندوق‌های بیمه‌ای به همراه داشته باشد؛ از این‌رو اصلاح و پایش این فرآیند باید با رویکردی کارشناسی دنبال شود.

معاون استاندار مرکزی با اشاره به برخی مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر بیان کرد: بخشی از این مسائل ناشی از شرایط عمومی کشور است، اما همه دستگاه‌ها باید با تعامل، هم‌افزایی و درک متقابل برای رفع مشکلات جامعه کارگری و واحدهای تولیدی همکاری کنند.

کد مطلب 6900003

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها