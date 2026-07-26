به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی بعدازظهر ظهر یکشنبه در نشست جامعه کارگری شهرستان ساوه با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید و صیانت از حقوق کارگران، اظهار کرد: امروز با همدلی و تعامل میان مجموعه مدیران این شهرستان، تیم مدیریتی منسجمی شکل گرفته که با جدیت مسائل کارگران، کارفرمایان و واحدهای تولیدی را پیگیری می‌کند.

وی با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور افزود: ایران طی یک سال گذشته با چالش‌های متعددی از جمله آثار جنگ، تبعات اقتصادی ناشی از آن و همچنین تنش شدید آبی روبه‌رو بوده است، اما با وجود این مشکلات، چرخه تولید، اشتغال و خدمات پشتیبان تولید در کشور و به‌ویژه شهرستان ساوه متوقف نشده و این دستاورد مرهون تلاش کارگران، کارفرمایان و مدیران اجرایی است.

فرماندار ساوه حمایت از جامعه کارگری را از مهم‌ترین وظایف حاکمیت دانست و گفت: در ماه‌های گذشته نشست‌های متعددی با مدیران بیش از ۴۸ واحد تولیدی و صنعتی برگزار شده تا ضمن بررسی مشکلات موجود، از بروز آسیب به اشتغال و حقوق کارگران جلوگیری شود.

حسینی با اشاره به موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور تصریح کرد: وجود این مشاغل واقعیتی انکارناپذیر است و بسیاری از کارگران در شرایط سخت مشغول فعالیت هستند، اما در برخی واحدهای تولیدی به دلیل به‌روز نبودن ارزیابی‌ها و سنجش‌های تخصصی، در تشخیص این مشاغل ابهاماتی وجود دارد که لازم است در سطح ملی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: بازنشستگی در سنین پایین، بدون بررسی دقیق شرایط شغلی، می‌تواند پیامدهایی برای نیروی کار، کارفرمایان و صندوق‌های بیمه‌ای به همراه داشته باشد؛ از این‌رو اصلاح و پایش این فرآیند باید با رویکردی کارشناسی دنبال شود.

معاون استاندار مرکزی با اشاره به برخی مشکلات مالی سازمان تأمین اجتماعی در ماه‌های اخیر بیان کرد: بخشی از این مسائل ناشی از شرایط عمومی کشور است، اما همه دستگاه‌ها باید با تعامل، هم‌افزایی و درک متقابل برای رفع مشکلات جامعه کارگری و واحدهای تولیدی همکاری کنند.