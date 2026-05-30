آجرلو: بدون اقدام عملی و عینی آمریکا، توافق نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید آجرلو، عضو کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکراتی میناب ۱۶۸ در گفتگویی تلویزیونی، تاکید کرد: مذاکرات ما با آمریکا مذاکرات عادی سازی روابط نیست، بلکه مذاکرات پایان جنگ است که با عادی سازی تفاوت دارد.

وی ادامه داد: مذاکرات عادی سازی به معنای پایان دشمنی هاست، در حالی که اکنون وسط دشمنی ها و جنگ در حال مذاکره هستیم. این مذاکرات روز چهل و یکم جنگ است.

عضو کمیته رسانه‌ای هیئت مذاکراتی میناب ۱۶۸ بیان کرد: ترامپ از جنگ مجدد نگران است و ما نیز به دلیل بدعهدی های آمریکا از توافق نگرانیم و این نگرانی را باید تبدیل به عمل و اقدام اجرایی کنیم؛ بدون اقدام عملی و عینی آنها وارد توافق نخواهیم شد.

آجرلو ادامه داد: گفتگوها با آمریکا ادامه دارد و هنوز اختلافات کوچکی وجود دارد و هنوز تهران متن آخر را تایید نکرده است. اگر متن نهایی تایید شود، وارد گفتگو ۶۰ روزه درباره جزئیات خواهیم شد.

وی در ادامه، تصریح کرد: هیئت مذاکره کننده در سفر قطر به دنبال در دسترس قرار گرفتن پول های بلوکه شده بود. بر اساس متن تفاهم یک سازوکار بازگشتی به نفع ایران قرار داده شده است و هر کجا که آمریکا به تعهدات خود عمل نکند، ایران می‌تواند از تفاهم خارج شود یا وارد مذاکرات ۶۰ روزه نشود.

عضو کمیته رسانه ای هیئت مذاکراتی میناب ۱۶۸ اظهار کرد: از نظر نظامی، سیاسی و اجتماعی در بهترین موقعیت، آتش بس را پذیرفتیم و تصمیم درستی بود.

وی گفت: وارد دوران جدیدی که ترکیبی از جنگ و مذاکره است، شدیم و این متفاوت از دهه ۸۰ و ۹۰ است، در لحظه ای که در میدان عوایدی به دست آوردیم باید وارد میدان دیپلماسی شده و آن را تثبیت کرد. در روند مذاکرات ادراک دشمن را برهم زدیم و اراده خود را تحمیل کردیم و در مسیر پیروزی قرار داریم.