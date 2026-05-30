۹ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۵۱

ماسوله و گیسوم در مسیر ثبت جهانی؛ گیلان مقصد گردشگران خارجی می‌شود

رشت- استاندار گیلان با اشاره به تلاش رفع موانع ثبت جهانی ماسوله و انتخاب روستای گیسوم در جمع ۸ روستای منتخب کشور، ابراز امیدواری کرد: این دو اثر تا سال ۲۰۲۷ در فهرست جهانی قرار بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس عصر شنبه در حاشیه جلسه بررسی ثبت جهانی روستای گیسوم و شهر تاریخی ماسوله در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: ماسوله از سنوات گذشته به عنوان اثری تمدنی با قدمت چند هزار ساله مطرح بوده اما موانعی برای ثبت جهانی آن وجود داشت.

وی افزود: امیدواریم امسال این موانع برداشته شود و تا سال ۲۰۲۷ از سوی وزارت میراث و مسئولان استانی، ماسوله را به عنوان یک اثر تمدنی ثبت جهانی کنیم.

گیسوم؛ تنها نماینده گیلان در جمع ۸ روستای منتخب کشور

استاندار گیلان با اشاره به فرایند انتخاب روستاهای جهانی گفت: در طی یک فرایند، ۱۰۰ روستا در کشور انتخاب شد که از این تعداد، ۸ روستا برای ثبت جهانی معرفی می‌شوند و از این ۸ روستا، سهم استان گیلان روستای گیسوم است.

حق‌شناس تصریح کرد: جلسه‌ای با دستگاه‌های مربوطه از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، مسکن و شهرسازی، شهرداری و فرمانداری برگزار کردیم تا هر کاری که می‌توانند برای ثبت جهانی گیسوم انجام دهند.

استاندار گیلان با ابراز امیدواری از ثبت جهانی این روستا گفت: این فرایند ظرف دو تا سه ماه آینده انجام می‌شود و امیدواریم گیسوم به عنوان یکی از ۸ روستای ایران برای ثبت جهانی معرفی و موفق شود.

وی تأکید کرد: با ثبت این روستا، شاهد رونق گردشگری خارجی و داخلی در گیلان خواهیم بود که این امر مزیت ویژه‌ای برای استان به همراه خواهد داشت.

