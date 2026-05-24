نمایشگاه عفاف حجاب درحرم شاهچراغ(ع)؛پیوند فرهنگ،خانواده و اقتصاد ایران

علیرضا صحراییان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی نمایشگاه عفاف و حجاب در حرم شاهچراغ (ع) گفت: این نمایشگاه با هدف ترویج فرهنگ حجاب و عفاف و همچنین حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در فضایی معنوی و دلنشین برپا شده است.
وی با اشاره به استقبال خوب مردم، ابراز امیدواری کرد که در صورت ادامه این روند، نمایشگاه تا پایان دهه ولایت و عید غدیر خم نیز دایر باشد، هرچند زمان قطعی پایان آن تا جمعه همین هفته اعلام شده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع حرم شاهچراغ (ع) افزود: یکی از برجستهترین ویژگیهای این نمایشگاه، سهولت دسترسی به آن است. نمایشگاه در طبقه فوقانی شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از مسیرهای مختلفی از جمله صحن حضرت معصومه (س)، صحن امام جواد (ع)، ورودی باب الرضا (ع) و همچنین بستهای احمدی و شهید دستغیب به آن دسترسی داشته باشند.
صحرائیان با اشاره با ساعت بازدید این نمایشگاه گفت: ساعات بازدید از ابتدای صبح تا حدود ۱۰ شب تعیین شده است تا خانوادهها بتوانند در فرصتی مناسب از این نمایشگاه دیدن کنند.
وی با بیان اینکه این رویداد تنها به عرضه محصولات محدود نمیشود، ادامه داد: بخشهای جانبی متنوعی نیز برای بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.غرفههای پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی در حوزه حجاب و عفاف، موکب پذیرایی مختصر و همچنین برنامههای فرهنگی و هنری ویژه کودکان و نوجوانان از جمله نقاشی و خطاطی، فضایی دلنشین و آموزنده را برای خانوادهها فراهم آورده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع حرم مطهر شاهچراغ (ع) بر یکی دیگر از نقاط قوت این نمایشگاه تاکید کرد و افزود: بزرگترین حسن این نمایشگاه، قیمتهای بسیار مناسب و تخفیفهای چشمگیری است که برای محصولات در نظر گرفته شده است که این امر، تهیه پوشاک اسلامی با کیفیت و قیمت مناسب را برای عموم مردم تسهیل میبخشد.
صحراییان تاکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع حجاب و عفاف و استقبال احتمالی همشهریان و زائران گرامی، مسئولین برگزاری نمایشگاه امیدوارند که بتوانند این رویداد فرهنگی و اقتصادی را تا پایان دهه ولایت ادامه دهند که از خانوادههای محترم دعوت میشود تا با حضور در این نمایشگاه، ضمن بهرهمندی از محصولات متنوع و قیمتهای استثنائی، در ترویج فرهنگ عفت و زیبایی سهیم باشند.
