به گزارش خبرگزاری مهر، دو دانشآموز افتخارآفرین تبریزی در مسابقات بینالمللی Kidcode 2026 خوش درخشیدند و توانمندی علمی و مهارتی دانشآموزان آذربایجان شرقی را در عرصه جهانی به نمایش گذاشتند.
در این مسابقات، مبین حبیبزاده موفق شد مدال نقره این دوره را کسب کند و با قرار گرفتن در جمع ۲ درصد برتر شرکتکنندگان، به عنوان اولویت نخست دعوت به کمپ مسابقات جهانی معرفی شود. همچنین متین حبیبزاده نیز توانست مدال برنز این رقابتها را از آن خود کند.
این دو دانشآموز تبریزی با تلاش، پشتکار و توان علمی خود، نام تبریز و استان آذربایجان شرقی را در یکی از رقابتهای بینالمللی حوزه برنامهنویسی و خلاقیت دیجیتال مطرح کردند.
مسابقات بینالمللی کیدکد از جمله رویدادهای علمی و مهارتی در حوزه برنامهنویسی دانشآموزی به شمار میرود که با حضور شرکتکنندگانی از کشورهای مختلف برگزار میشود.
