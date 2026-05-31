تابستان فرصتی برای توسعه ورزش و نشاط؛ فعالیت در محلات افزایش یابد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: با پایان یافتن سال تحصیلی و آغاز تعطیلات تابستانی، موضوع چگونگی گذران اوقات فراغت نوجوانان و جوانان به یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها و متولیان فرهنگی و اجتماعی تبدیل می‌شود.

کارشناسان حوزه تربیت و ورزش معتقدند تابستان، فرصتی ارزشمند برای کشف استعدادها، تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی و افزایش مشارکت جوانان در فعالیت‌های سازنده است؛ فرصتی که در صورت نبود برنامه‌ریزی مناسب، می‌تواند به تهدیدی برای سلامت جسمی و روانی نسل جوان تبدیل شود.

استان بوشهر نیز به دلیل جمعیت قابل توجه جوانان، شرایط اقلیمی خاص و ظرفیت‌های متنوع ورزشی، هر ساله در آستانه فصل تابستان برنامه‌های مختلفی را برای جذب نوجوانان و جوانان به فعالیت‌های ورزشی تدوین می‌کند.

توسعه ورزش‌های ساحلی، فعالیت‌های همگانی، مسابقات محلی و استفاده از ظرفیت هیئت‌های ورزشی از جمله رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر مورد توجه مدیران حوزه ورزش استان قرار گرفته است.

در شرایطی که کارشناسان اجتماعی بر ضرورت افزایش نشاط عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی تأکید دارند، ورزش به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد تحرک، سلامت و پویایی در جامعه شناخته می‌شود.

از همین رو، مسئولان ورزشی استان بوشهر تلاش دارند با اجرای برنامه‌های متنوع در سطح شهرها و روستاها، زمینه حضور گسترده‌تر نوجوانان و جوانان در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنند.

آغاز برنامه‌های تابستانی همزمان با دهه امامت و ولایت

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرارسیدن فصل تابستان و ضرورت برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت دانش‌آموزان، تدابیر لازم برای اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی در سطح استان اتخاذ شده است.

موسی کشتکار افزود: همزمان با دهه امامت و ولایت و ایام عید غدیر، جشنواره‌های ورزشی در نقاط مختلف استان آغاز می‌شود که این برنامه‌ها نخستین گام برای غنی‌سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان محسوب می‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر تصریح کرد: برگزاری المپیادهای ساحلی، مسابقات ورزشی در رشته‌های مختلف و اجرای برنامه‌های فرهنگی ـ ورزشی در تمامی شهرستان‌های استان پیش‌بینی شده و در دستور کار قرار دارد.

توسعه ورزش‌های همگانی در محلات

کشتکار با تأکید بر اهمیت ورزش‌های همگانی بیان کرد: برای تابستان امسال برنامه‌ریزی گسترده‌ای جهت راه‌اندازی ایستگاه‌های تندرستی و تقویت ورزش‌های محله‌محور انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها با مشارکت هیئت‌های ورزشی، مربیان، داوران و سایر فعالان جامعه ورزش استان اجرایی خواهد شد و تلاش می‌شود زمینه حضور حداکثری اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های ورزشی فراهم شود.

افزایش نشاط و کاهش آسیب‌های اجتماعی

کارشناس مدیریت ورزشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بدون تردید توسعه فعالیت‌های ورزشی در فصل تابستان می‌تواند نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در میان نوجوانان و جوانان داشته باشد، اما موفقیت این برنامه‌ها نیازمند تداوم و برنامه‌ریزی منسجم است.

سعید احمدیافزود: یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته مشاهده شده، اجرای مقطعی برخی جشنواره‌ها و مسابقات ورزشی است؛ به گونه‌ای که پس از پایان یک رویداد، ارتباط ورزشکاران و نوجوانان با آن برنامه قطع می‌شود و اثرگذاری بلندمدت آن کاهش می‌یابد.

این کارشناس تصریح کرد: اگر قرار است ورزش به ابزاری برای غنی‌سازی اوقات فراغت تبدیل شود، باید در کنار مسابقات، برنامه‌های آموزشی، استعدادیابی و مسیر مشخصی برای ادامه فعالیت نوجوانان در باشگاه‌ها و هیئت‌های ورزشی نیز تعریف شود.

کمبود زیرساخت‌ها؛ چالش قدیمی ورزش محلات

پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی ورزش نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با استقبال از برنامه‌های تابستانی ورزش و جوانان اظهار کرد: اصل توجه به ورزش همگانی و فعالیت‌های محله‌محور اقدام ارزشمندی است اما نباید از برخی چالش‌های زیرساختی موجود در استان غافل شد.

مریم دشتی ادامه داد: هنوز در برخی محلات و مناطق کم‌برخوردار استان، دسترسی نوجوانان و جوانان به امکانات ورزشی مناسب محدود است و همین موضوع می‌تواند میزان مشارکت در برنامه‌های تابستانی را کاهش دهد.

دشتی خاطرنشان کرد: بخشی از برنامه‌های اوقات فراغت هر سال با استقبال خوبی مواجه می‌شود اما استمرار آنها به دلیل کمبود فضاهای ورزشی، محدودیت اعتبارات و کمبود نیروی انسانی متخصص با چالش روبه‌رو است.

وی افزود: انتظار می‌رود در کنار برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات، توجه بیشتری به توسعه زیرساخت‌های ورزشی محلات، حمایت از مربیان پایه و تجهیز اماکن ورزشی در شهرستان‌ها صورت گیرد تا آثار این برنامه‌ها ماندگارتر باشد.

عزم ورزش بوشهر برای تابستانی پرنشاط

مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر با اشاره به اهمیت توسعه برنامه‌های ورزشی در شرایط کنونی گفت: ورزش می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد پویایی اجتماعی و بازگشت نشاط به جامعه داشته باشد و از این ظرفیت باید به بهترین شکل استفاده شود.

کشتکار تأکید کرد: اداره کل ورزش و جوانان استان با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود، تلاش خواهد کرد تابستانی متفاوت، پویا و پربار برای نوجوانان و جوانان استان رقم بزند.

آغاز فصل تابستان همواره فرصتی برای توجه بیشتر به نیازهای نسل جوان است و به نظر می‌رسد برنامه‌های پیش‌بینی شده در استان بوشهر، در صورت اجرای مطلوب و مشارکت هیئت‌های ورزشی و نهادهای مردمی، بتواند زمینه افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای سلامت عمومی و استفاده بهینه از اوقات فراغت نوجوانان و جوانان را فراهم کند؛ هدفی که از آن به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی برای آینده استان یاد می‌شود.