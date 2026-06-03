به گزارش خبرگزاری مهر، رسول شیدایی عصر چهارشنبه در آیین تجلیل از برگزیدگان جشنواره‌های نوآوری در فرآیند آموزش و یادگیری استان همدان ضمن قدردانی از تلاش‌های جامعه فرهنگیان، اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌های نوآوری در فرایند آموزش و یادگیری صرفاً یک رقابت علمی نیست، بلکه فرصتی برای تبادل ایده‌هایی است که می‌تواند فرآیند یادگیری را برای دانش‌آموزان جذاب‌تر و اثرگذارتر کند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع معلمان در اندیشه‌های والای رهبر کبیر انقلاب، عنوان کرد: عنوان «معماران آینده‌ساز» شایسته جامعه فرهنگیان کشور است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان افزود: تعلیم و تربیت همچون پرنده‌ای دارای دو بال «آموزش» و «پرورش» است که برای رسیدن به هدف نهایی یعنی «حیات طیبه»، هر دو باید به‌صورت همزمان و هماهنگ حرکت کنند چرا که با انجام درست کار تربیتی در مدارس، آموزش نیز به طور طبیعی مسیر موفقیت را سپری خواهد کرد.

وی با ارائه آماری از این رویداد، خاطرنشان کرد: مشارکت بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در این جشنواره نشان‌دهنده اشتیاق همکاران فرهنگی به پویایی است.

شیدایی توانمندسازی نیروی انسانی را مهم‌ترین رکن در توسعه نظام آموزش و پرورش برشمرد و تصریح کرد: میزان موفقیت ما در تربیت نسل آینده، در گروی به‌روزرسانی دانش و آمادگی مستمر معلمان است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش راهبردی فرهنگیان در شرایط کنونی جامعه، افزود: امروز جبهه اصلی دشمن، «جنگ فرهنگی» است و کلاس‌های درس به عنوان خط مقدم این نبرد محسوب می‌شوند؛ بنابراین معلمان با درک دقیق شرایط، نقشی کلیدی در صیانت از ارزش‌های فکری و فرهنگی کشور بر عهده دارند.