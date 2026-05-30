هشدار خود مراقبتی برای مردم مشهد صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یزدان جو اظهار کرد: در پی هشدار نارنجی هواشناسی استان مبنی بر افزایش فشار هوا در اغلب مناطق استان و خیزش و انتقال گرد و غبار و نیز ایجاد طوفان غبار، هشدار خود مراقبتی برای شهروندان کلانشهر مشهد در روز یکشنبه ۱۰ خرداد صادر گردید.

دبیر کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوای خراسان رضوی افزود: بر این اساس توصیه می‌شود شهروندان علاوه بر رعایت بحث حفاظت فردی و استفاده از ماسک با محدود کردن یا حذف ترددهای غیر ضروری در فضای باز و حتی تردد با وسیله نقلیه شخصی از درگیر شدن با این آلاینده ها پیشگیری کنند.

وی اظهار کرد: در این شرایط افراد دارای بیماری زمینه‌ای تنفسی و قلبی، کودکان، افراد سالخورده، مادران باردار و افراد دچار حساسیت‌های پوستی باید از تردد در سطح شهر پرهیز کنند.

یزدان جو تاکید کرد: شهروندان در مشهد حدالامکان از پیاده‌روی و ورزش‌های عمومی در فضای باز خودداری و امور خود را به وقت دیگری موکول کنند.

دبیر کارگروه اضطرار کاهش آلودگی هوای خراسان رضوی همچنین از تمامی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های فعال در مشهد درخواست کرد تا با اطلاع‌رسانی مناسب زمینه مشارکت عمومی در کاهش ترددها و رعایت هشدارهای خود مراقبتی را فراهم کنند.