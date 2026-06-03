هشدار هواشناسی برای خراسان رضوی؛کیفیت هوا کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الهی اظهار کرد: وزش باد همراه با گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا از عصر امروز ۱۳ خرداد تا عصر فردا شدت می‌گیرد که با انتقال ذرات گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا همراه است و برای این وضعیت هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی افزود: همچنین طی این مدت در ساعات بعداز ظهر وقوع بارش رگباری و جاری شدن رواناب با احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها به خصوص در نوار شمالی استان پیش‌بینی شده است.

وی اضافه کرد: از اوایل هفته آینده نیز دمای هوا افزایش می‌یابد.

الهی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته فریمان با دمای ۱۴ درجه سلسیوس خنک‌ترین و سرخس با دمای ۴۰ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دمای هوای مشهد نیز دیروز بین ۲۰ تا ۳۶ درجه سلسیوس متغیر بود و برای امروز نیز دمای امروز این کلانشهر به ۳۱ درجه و حداقل دما به ۱۷ درجه می رسد.