  1. استانها
  2. لرستان
۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۸

تقاطع شهدای اقتدار خرم‌آباد هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

تقاطع شهدای اقتدار خرم‌آباد هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد

خرم‌آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: تقاطع شهدای اقتدار خرم‌آباد هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار، با اشاره به رفع کامل معارضین موجود در مسیر این پروژه، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، تمامی موانع تملک برطرف شده است.

وی با قدردانی از زحمات مجموعه شهرداری و مجری پروژه یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیا، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی نیمه دوم پل در حال انجام است و پروژه از پیشرفت فیزیکی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برخوردار است .

معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده از سوی شهرداری، این پروژه حداکثر تا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید و با اجرای آن، گره ترافیکی موجود در این نقطه از شهر ان‌شاءالله به طور کامل مرتفع خواهد شد.

کد مطلب 6845201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها