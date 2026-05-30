به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مجیدی در جریان بازدید از پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای اقتدار، با اشاره به رفع کامل معارضین موجود در مسیر این پروژه، اظهار کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های مستمر، تمامی موانع تملک برطرف شده است.

وی با قدردانی از زحمات مجموعه شهرداری و مجری پروژه یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیا، افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی نیمه دوم پل در حال انجام است و پروژه از پیشرفت فیزیکی حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد برخوردار است .

معاون عمرانی استانداری لرستان، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان‌بندی ارائه‌شده از سوی شهرداری، این پروژه حداکثر تا هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید و با اجرای آن، گره ترافیکی موجود در این نقطه از شهر ان‌شاءالله به طور کامل مرتفع خواهد شد.