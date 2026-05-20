  1. استانها
  2. کرمان
۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۵:۲۹

معاون وزیر اقتصاد: کرمان پیشتاز جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است

معاون وزیر اقتصاد: کرمان پیشتاز جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است

کرمان- معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم جنگ اقتصادی گفت: استان کرمان با کسب رتبه نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال گذشته، به یکی از الگوهای موفق کشور در حوزه توسعه اقتصادی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری، در نشست انعقاد تفاهم نامه ایجاد و بهره‌برداری از شهرک صنعتی خصوصی سرمایه‌گذاری خارجی در استان کرمان اظهار کرد: نگاه اقتصادی و سرمایه‌گذاری در استان جاری است و وزارت اقتصاد نیز در این مسیر همراهی خواهد کرد.

وی با اشاره به تداوم جنگ اقتصادی افزود: پیروزی در این عرصه نیازمند مشارکت همگانی و اتخاذ رویکردی متفاوت در حوزه مدیریت و سرمایه‌گذاری است.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف، تبدیل شدن به سازمان سرمایه‌گذاری ایران با مسئولیت راهبری سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، هرچند محور اصلی فعالیت‌ها همچنان تسهیل‌گری خواهد بود.

حیدری، با تقدیر از عملکرد استان کرمان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی گفت: کرمان سال گذشته رتبه نخست جذب سرمایه خارجی کشور را کسب کرد و پروژه‌های مهم و مؤثری نیز در این حوزه در حال اجراست.

وی ادامه داد: رویکرد اقتصادمحور و گفتمان سرمایه‌گذاری در استان قابل تقدیر است و با وجود مشکلات موجود در کشور، پروژه‌ها در بخش‌های مختلف از جمله معدن، کشاورزی و سایر حوزه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: در سازمان سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنیم علاوه بر بازدیدهای میدانی، چند پروژه مشخص را به‌عنوان پایلوت تعریف کرده و برای جذب سرمایه‌گذاری آن‌ها حمایت ویژه‌ای انجام دهیم.

در ادامه این نشست، شهباز حسن‌پور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در شرایطی که کشور با بحران‌های مختلف روبه‌رو است، استان کرمان برخلاف بسیاری از مناطق، مسیر توسعه و اجرای طرح‌ها را با جدیت دنبال می‌کند.

معاون اقتصادی استاندار کرمان نیز با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کرمان در حوزه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و صادرات محصولات غیرنفتی گفت: به‌ دلیل برخی بی‌توجهی‌های گذشته، کرمان امروز با مشکلاتی مواجه است.

غلامرضا سالاری، افزود: استان کرمان با در اختیار داشتن ۱۱ درصد مساحت کشور و سهم چهار درصدی از تولید ناخالص داخلی، تنها دو درصد منابع تسهیلاتی کشور را در اختیار دارد.

سالاری، تأکید کرد: حمایت و کمک وزارت اقتصاد در حوزه تسهیلات بانکی و تأمین منابع مالی می‌تواند نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به روند توسعه استان کرمان داشته باشد.

کد مطلب 6836034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها