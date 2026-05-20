معاون وزیر اقتصاد: کرمان پیشتاز جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری، در نشست انعقاد تفاهم نامه ایجاد و بهرهبرداری از شهرک صنعتی خصوصی سرمایهگذاری خارجی در استان کرمان اظهار کرد: نگاه اقتصادی و سرمایهگذاری در استان جاری است و وزارت اقتصاد نیز در این مسیر همراهی خواهد کرد.
وی با اشاره به تداوم جنگ اقتصادی افزود: پیروزی در این عرصه نیازمند مشارکت همگانی و اتخاذ رویکردی متفاوت در حوزه مدیریت و سرمایهگذاری است.
معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هدف، تبدیل شدن به سازمان سرمایهگذاری ایران با مسئولیت راهبری سرمایهگذاری داخلی و خارجی است، هرچند محور اصلی فعالیتها همچنان تسهیلگری خواهد بود.
حیدری، با تقدیر از عملکرد استان کرمان در حوزه سرمایهگذاری خارجی گفت: کرمان سال گذشته رتبه نخست جذب سرمایه خارجی کشور را کسب کرد و پروژههای مهم و مؤثری نیز در این حوزه در حال اجراست.
وی ادامه داد: رویکرد اقتصادمحور و گفتمان سرمایهگذاری در استان قابل تقدیر است و با وجود مشکلات موجود در کشور، پروژهها در بخشهای مختلف از جمله معدن، کشاورزی و سایر حوزهها با جدیت دنبال میشود.
رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران خاطرنشان کرد: در سازمان سرمایهگذاری تلاش میکنیم علاوه بر بازدیدهای میدانی، چند پروژه مشخص را بهعنوان پایلوت تعریف کرده و برای جذب سرمایهگذاری آنها حمایت ویژهای انجام دهیم.
در ادامه این نشست، شهباز حسنپور نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: در شرایطی که کشور با بحرانهای مختلف روبهرو است، استان کرمان برخلاف بسیاری از مناطق، مسیر توسعه و اجرای طرحها را با جدیت دنبال میکند.
معاون اقتصادی استاندار کرمان نیز با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کرمان در حوزههای صنعتی، معدنی، کشاورزی، گردشگری و صادرات محصولات غیرنفتی گفت: به دلیل برخی بیتوجهیهای گذشته، کرمان امروز با مشکلاتی مواجه است.
غلامرضا سالاری، افزود: استان کرمان با در اختیار داشتن ۱۱ درصد مساحت کشور و سهم چهار درصدی از تولید ناخالص داخلی، تنها دو درصد منابع تسهیلاتی کشور را در اختیار دارد.
سالاری، تأکید کرد: حمایت و کمک وزارت اقتصاد در حوزه تسهیلات بانکی و تأمین منابع مالی میتواند نقش مؤثری در شتاببخشی به روند توسعه استان کرمان داشته باشد.
نظر شما