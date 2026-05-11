به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا سالاری، بعد از ظهر دوشنبه در نشست تخصصی بررسی چالشهای واحدهای تولیدی صنعت پلیمر و تولیدکنندگان لولههای پلیاتیلن استان کرمان، بر ضرورت پشتیبانی از «تولیدکنندگان واقعی» تاکید کرد و گفت: استانداری کرمان از مسیرهای نوین مالی و حمایتهای اجرایی برای عبور از تنگناهای موجود استفاده میکند.
وی با تاکید بر جایگاه راهبردی کرمان در صنایع پاییندستی پتروشیمی افزود: هماکنون حدود ۳۰ درصد از تولید لولههای پلیاتیلن کشور در استان کرمان انجام میشود و این موضوع جایگاه مهم استان در اقتصاد ملی را نشان میدهد.
وی در ادامه با اشاره به موانع استمرار تولید، افزود: تداوم این روند نیازمند رفع مشکلات تولید، اصلاح و بهروزرسانی ساختارهای مدیریتی و اجرای حمایت موثر از واحدهای صنعتی است.
سالاری، سپس به چالش تامین مواد اولیه پرداخت و گفت در شرایط فعلی، تامین مواد اولیه به یکی از دغدغههای اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده و در همین راستا، پیشنهادهایی برای استفاده از روشهای مالی و اعتباری جدید به منظور کاهش فشارهای ناشی از وضعیت اقتصادی مطرح شده است.
این مقام مسئول همچنین بهرهگیری از ظرفیت فعالان اقتصادی و متخصصان حوزه صادرات و بازاریابی را در عبور از رکود موثر دانست و تاکید کرد: استفاده از تجربه افراد موفق در بازارهای صادراتی میتواند مسیر توسعه و پایداری تولید را هموارتر کند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان درباره وضعیت مالی واحدها نیز اظهار داشت: با وجود مطالبات میلیاردی از دستگاههای اجرایی، برخی تولیدکنندگان با مشکل جدی در تامین نقدینگی برای خریدهای هفتگی و ماهانه مواد اولیه مواجهاند و همین ناترازی مالی، توان تولید را کاهش داده است.
وی از برگزاری نشستهای مشترک با بانکها، سازمان برنامه و بودجه و شرکتهای خدماترسان در روزهای آینده خبر داد و گفت: دستگاههای اجرایی باید نسبت به پرداخت بخشی از مطالبات واحدهای تولیدی اقدام کنند تا خطوط تولید با خطر توقف مواجه نشود.
سالاری، در بخش دیگری از سخنان خود، به چالشهای مدیریتی برخی واحدها اشاره کرد و با انتقاد از رویکردهای سنتی، بر ضرورت تحول ساختاری و آسیبشناسی مستمر تاکید کرد و گفت: نبود واحد حقوقی توانمند برای تنظیم قراردادهای حرفهای و پیشبینی نوسانات بازار، از نقاط ضعف مهمی است که تولیدکنندگان را در برابر تغییرات اقتصادی آسیبپذیر میکند.
